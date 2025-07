Ausbildung bei Frauenfahrschule Rosa Schein gewinnen!

In der Fahrschule Michelbeuern setzt man auf das innovative Fahrkonzept “Rosa Schein”, das sich speziell an (zukünftige) Autofahrerinnen richtet. Aber auch Frauen, die beruflich neu durchstarten wollen bekommen hier eine Chance – für Herbst 2025 wird ein Ausbildungsplatz zur Fahrschullehrerin verlost.

Mit “Rosa Schein” gibt es in Wien ein Fahrschulkonzept, das für Frauen entwickelt wurde, die in einem respektvollen, stressfreien Umfeld fahren lernen oder ihre Fahrpraxis auffrischen möchten. Denn Barbara Schwara, Inhaberin und Geschäftsführerin der Fahrschule Michelbeuern, weiß aus Erfahrung: „Viele Frauen machen nach der Führerscheinprüfung eine lange Pause, sei es aus mangelnden Bedarf, aus Unsicherheit oder weil sie negative Erfahrungen gemacht haben.“ Fahrstunden bei “Rosa Schein” soll diesen Frauen die notwendige Sicherheit zurückgeben, sich im Straßenverkehr wieder routiniert zu bewegen. Dabei steht nicht nur die Verkehrssicherheit im Fokus, sondern vor allem die persönliche Stärkung der Fahrschülerinnen. Fahrstunden werden auf Wunsch mit Elementen aus der Entspannungsarbeit wie Shiatsu, Visualisierung oder Atemübungen kombiniert. Auch die Theorieauffrischung ist praxisnah, kompakt und empathisch gestaltet.

Karriere-Boost bei Frauenfahrschule

Doch die Fahrschule ist für Frauen auch der ideale Ort, um beruflich auf die Überholspur zu wechseln – so verlost “Rosa Schein” eine Ausbildung zur Fahrschullehrerin im Wert von 4.000 Euro inklusive Fixanstellung im Anschluss. Der Contest richtet sich an Bewerberinnen, die Frauen mit Verständnis und Empathie künftig zu mehr Mobilität und Unabhängigkeit verhelfen möchten. Die Teilnahme funktioniert unkompliziert über rosaschein.at – alles, was die Interessentinnen machen müssen, ist mit einem kurzen Motivationsschreiben, einem Foto und einem maximal zweiminütigen Video zu erklären, warum sie bei “Rosa Schein” Fahrschullehrerin werden möchten. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein Matura-Abschluss oder gleichwertige Schulbildung, mindestens drei Jahre Fahrpraxis mit einem Führerschein der Klasse B sowie ein aufrechtes Führungszeugnis ohne schwere Verkehrsdelikte. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August.

Im September werden dann die vielversprechendsten Bewerberinnen zu einem Interview geladen – begleitet von einer Fahrstunde mit Videoanalyse sowie einer kurzen Theorie-Probeeinheit zu einem vorgegebenen Thema. Nachdem die Gewinnerin feststeht, startet die Ausbildung Anfang Oktober am WIFI Wien und dauert vier Monate.

Sie haben Interesse? Dann bewerben Sie sich auf rosaschein.at