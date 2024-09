Gratis: Vorsorge-Untersuchungen für alle direkt im Grätzl

wohnpartner, das Nachbarschaftsservice im Gemeindebau, lädt diesen Herbst alle interessierten Frauen und Mädchen in Wien zu kostenlosen Selbstbehauptungs-Workshops direkt im Grätzl ein. Darüber hinaus bietet wohnpartner umfassende Vorsorgeuntersuchungen in Kooperation mit der MA 15 an.

Die Vorsorgeuntersuchungen beinhalten u.a. Blut-, Harn- und Stuhluntersuchung, Blutdruckmessung, Lungenfunktionsfest, Ruhe-EKG, Hörtest, Lebensstilberatung sowie Impf-Check (auf Wunsch). WICHTIG: Für Blut- und Harnabgabe ist ein nüchterner Zustand erforderlich, das bedeutet: 12 Stunden vor der Blutabnahme darf nichts mehr gegessen werden, nur Wasser und ungesüßter Tee sind erlaubt. Die e-Card ist, sofern vorhanden, mitzubringen. Die Untersuchung ist allerdings auch für nicht versicherte Menschen möglich.

Die Vorsorgeuntersuchungen finden an folgenden Terminen und Standorten statt:

bis 12. September 2024, 08.00-12.00 Uhr

wohnpartner-Lokal Albin-Hirsch-Platz 1/2/R2, 1110 Wien

bis 17. Oktober 2024, 08.00-12.00 Uhr

Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113, bei Stiege 25, 1100 Wien

Anmeldung vor Ort, telefonisch (01/24503-25960) oder per E-Mail (office@wohnpartner-wien.at)

Mehr Selbstbewusstsein durch Kurse

Die kostenlosen Selbstbehauptungs-Workshops von wohnpartner finden an insgesamt sechs Standorten in Kooperation mit dem Verein „drehungen“ statt. Bei dem zweiteiligen, aufeinander aufbauenden Kurs lernen die Teilnehmerinnen, wie sie mit gezielten Bewegungen ihren Körper einsetzen können, um sich zu behaupten und zu schützen. Durch den Kurs wird das Selbstbewusstsein gestärkt und die Beweglichkeit gefördert.

Termine für Frauen ab 16 Jahren:

September & 17. September 2024, 15.00-18.00 Uhr

Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Schüttaustraße 1-39/3/R01, 1220 Wien

November & 3. Dezember 2024, 15.00-18.00 Uhr

Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60, 1210 Wien

November & 29. November 2024, 16.00-19.00 Uhr

Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1, 1170 Wien

November & 5. Dezember 2024, 15.00-18.00 Uhr

Grätzl-Zentrum Atzgersdorf, Steinergasse 36/5/R1, 1230 Wien

Dezember & 19. Dezember 2024, 09,30-12.30 Uhr

Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4, 1030 Wien

Termin für Mädchen (11-16 Jahre)

Oktober & 30. Oktober 2024, 16.30-19.30 Uhr

Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien

Alle aktuellen Termine sowie die Anmeldeformalitäten finden sich unter https://wohnpartner-wien.at/aktuelles/kalender