Künstliche Intelligenz trifft Kuchen und Kaffeetratsch

Wenn die Oma plötzlich vom Galaxy S25 schwärmt und der Opa erklärt, was ein Audio Eraser ist, dann steckt wahrscheinlich Samsung Austria dahinter. Gemeinsam mit dem Generationencafé Vollpension bringt das Tech-Unternehmen Künstliche Intelligenz an den Kaffeetisch – samt Top-Experten, Mehlspeisen und jeder Menge Aha-Momente.

Samsung Austria und die Vollpension machen Schluss mit Digital Divide. Mit Kaffee, Kompetenz und einer ordentlichen Portion Wiener Charme wird AI zum Stammtischthema für alle Altersklassen. Wer sich das nicht entgehen lassen will: Die nächsten Termine sind am 21. Mai und 18. Juni, jeweils ab 19 Uhr in der Schleifmühlgasse. Der Eintritt ist frei, die Lacher sowieso.

„AI meets Kaffeetratsch“: Wenn Bits auf Buchteln treffen

Im hippen Wiener Generationencafé Vollpension wird ab sofort nicht nur Kaffee serviert, sondern auch Zukunftstechnologie. Und zwar so verständlich, dass sogar Tante Herta beim dritten Verlängerten den Unterschied zwischen Chatbot und ChatGPT kennt. Mit der Eventreihe „AI meets Kaffeetratsch“ wollen Samsung Austria und die Vollpension Altersinklusion fördern – und zeigen: Künstliche Intelligenz ist keine Raketenwissenschaft, sondern auch etwas für Herz, Hirn und Hefezopf.

Zukunft mit Milchschaum: Zwischen Torte und Technologie

Im Zentrum der Eventserie steht ein interaktiver AI-Stammtisch. Klingt nach Matrix, ist aber mehr Marillenmarmelade. AI-Experte Nahed Hatahet gibt praxisnahe Einblicke, während Samsung-Trainer vorführen, wie das Galaxy S25 Ultra dank smarter Features fast selbstständig durchs Leben navigiert. Highlight: Teilnehmende dürfen live testen, fragen – und vielleicht sogar gewinnen. Pro Abend winkt ein Samsung Galaxy S25 Ultra und ein „Erbschleicher“-Frühstück in der Vollpension für zwei.

Durch die digitale Welt: Mit Omas Charme und Opas Neugier

Neben den Events wird’s auch online spannend: In einer Content-Serie erklären Vollpension-Omas gemeinsam mit Influencern wie mrgrexx oder Vanillaholica AI-Anwendungen wie Live-Übersetzung oder Fotooptimierung: unterhaltsam, alltagsnah und garantiert nicht trocken wie der Gugelhupf vom letzten Sonntag. Die Message? AI kann nicht nur Generationen verbinden, sondern auch Spaß machen. Besonders dann, wenn man sie mit Schlagobers serviert …

„AI meets Kaffeetratsch“

21. Mai und 18. Juni, jeweils 19–21 Uhr

Vollpension, Schleifmühlgasse 16, 1040 Wien

Platzerl reservieren unter samsung.com/at oder vollpension.wien