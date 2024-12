Greenpeace kürt BILLA PLUS zum Supermarkt des Jahres

Nachhaltigkeit lohnt sich – und das nicht nur für die Umwelt. BILLA PLUS wurde von Greenpeace zum „Supermarkt des Jahres 2024“ gewählt und überzeugte mit seinem vielseitigen und nachhaltigen Sortiment.

Ob beim Tierwohl-Schweinefleisch, der pflanzlichen Frühstücksvielfalt oder bei Nuss-Nougat-Aufstrichen und Ketchup – in diesen Kategorien räumte BILLA PLUS die Höchstpunktzahl ab. Auch bei Bio-Produkten wie Saatgut und Tiefkühlgemüse zeigte das Unternehmen, dass Nachhaltigkeit keine Kompromisse bei Qualität und Vielfalt bedeuten muss. Besonders beeindruckend: Kein anderer Supermarkt im Land bietet ein größeres Sortiment an Frischfleisch aus tierwohlgerechter Haltung.

Ein Pionier der Branche

Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, zeigt sich stolz: „Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Beleg für die hohe Zufriedenheit unserer Kund:innen, sondern auch für unseren Erfolg bei der kontinuierlichen Erweiterung unserer nachhaltigen, klimaschonenden Sortimente. Besonders im Bereich Tierwohl und plant-based sind wir in Österreich ein Pionier der Branche.“

Nachhaltigkeit leicht gemacht

Susanne Winter, stellvertretende Geschäftsführerin von Greenpeace in Österreich, lobte das Engagement von BILLA PLUS: „Der Greenpeace-Marktcheck hat 2024 acht Sortimente der Supermärkte unter die Öko-Lupe genommen. Die Konsumentinnen und Konsumenten können so genau erkennen, welche Produkte in den Regalen umweltschonend hergestellt werden und bekommen eine Hilfestellung beim täglichen Einkauf.“