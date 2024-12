Grippe und Covid-19: Gratis-Impfungen in Simmering

Gegen Grippe und Covid-19 gratis impfen lassen – das ist im Festsaal des Amtshauses am Enkplatz und im Wohnpartner-Lokal am Albin-Hirsch-Platz für Simmeringer Bewohner am 17. Dezember 2024 und 28. Jänner 2025 möglich.

Impfungen sind eine wichtige Vorsorgemaßnahme, um nicht schwer zu erkranken. Vor allem vulnerable Zielgruppen wie Kinder und Senioren wird empfohlen, das Gratis-Angebot der Impfungen gegen Grippe und Covid-19 in Anspruch zu nehmen. Sie sind bei Erkrankungen öfters von schwereren Verläufen betroffen. Im Winter ist wieder Hochsaison für Viren – sorgen sie vor und schützen Sie sich. Es ist nur ein kleiner Pieks!

Unkompliziert im Grätzl impfen lassen

Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen sind wichtige Grundlagen der Wiener Gesundheitspoltik. Seit Corona werden immer wieder Gratis-Impfungen in den Bezirken und ihren Grätzeln angeboten, um das Angebot für die Menschen so niederschwellig und inklusiv wie möglich zu machen. Die nächsten Impfungen in Simmering werden an zwei Tagen angeboten. Die jeweils eintägige Impfaktion gegen Grippe und Covd-19 findet an folgenden Terminen statt:

Kombi-Impfung Grippe & Covid-19: 17.12.2024, 9–14.30 Uhr, Festsaal des Amtshauses, Enkplatz 2, 1110 Wien

Festsaal des Amtshauses, Enkplatz 2, 1110 Wien Grippe-Impfung: 28.1.2025, 8–13 Uhr, Wohnpartner-Lokal, Albin-Hirsch-Platz 1/2/R2, 1110 Wien

Wo kann man sich anmelden?

Anmeldungen für die Impfungen gegen Grippe und Covid-19 online auf impfservice.wien oder telefonisch unter 1450. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wird aber aus organisatorischen Gründen empfohlen.

Was ist mitzubringen?

Impfticket, sofern vorab online oder telefonisch ein Termin gebucht wurde

Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, …)

e-card, falls vorhanden

Impfpass, falls vorhanden

