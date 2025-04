Aktion “Österreich radelt” mit 4000 Erdumrundungen

Die größte Radfahr-Challenge des Landes geht in die siebente Runde! Schirmherr ist der neue Mobilitätsminister Peter Hanke.

Der Startschuss zur viel beachteten Aktion „Österreich radelt“, die sich an Privatpersonen, Gemeinden, Betriebe, Vereine und Bildungsinstitutionen richtet, ist erfolgt – und Wien radelt natürlich mit! „In die Pedale zu treten, ist voll im Trend“, meint auch der ehemalige Finanzstadtrat und jetzige Mobilitätsminister Peter Hanke. „Im Rahmen dieser tollen Initiative wurden insgesamt schon über 150 Millionen Kilometer erradelt. Das entspricht fast 4000 Erdumdrehungen.“

Preise

Der spielerische Ansatz mit klaren Zielen und Fortschrittsanzeigen in der „Österreich radelt“-App oder via www.radelt.at motiviert die Teilnehmer, regelmäßig aufs Rad zu steigen. Man kann die Kilometer individuell oder im Team sammeln. An erster Stelle stehen natürlich die Gesundheit und der Klimaschutz, aber es gibt auch materielle Gewinne: So werden wertvolle und nützliche Preise wie Fahrräder, E-Bikes, Falträder, Fahrradzubehör und Hotelübernachtungen verlost – mitmachen lohnt sich also aus vielen Gründen!