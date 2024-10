Große Chance: Alsergrund sucht Literatur-Nachwuchs!

„Alsergrund schreibt Kultur“ – unter diesem Motto möchte der Bezirk angehende Schriftsteller:innen fördern und unterstützen.

Dass der Neunte ein sehr kultureller Bezirk ist, merkt man nicht nur an den vielen (kleinen) Theaterhäusern und Kultur­einrichtungen, sondern auch an den Aktionen, die die Bezirksvorstehung in diesem Bereich setzt. So ist z. B. die Kulturcard inzwischen ein jährliches Goodie für alle Bewohn­er:innen.

Jetzt mitmachen!

Mit „Alsergrund schreibt Kultur“ setzt der Bezirk eine weitere Maßnahme, um Kunstschaffende im Bezirk zu unterstützen – und vergibt ein Literatur­stipen­dium sowie einen Literaturpreis an Nachwuchstalente. Der Literaturpreis richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren mit Lebensmittelpunkt am Alsergrund. Eingereicht werden können Texte in Form von Kurzgeschichten, Gedichten und Co., die Bezirksbezug haben. Das Stipendium wird hingegen an eine Person aus dem Neunten von mindestens 26 Jahren vergeben. Hier ist die Einreichung eines Exposés und einer Leseprobe Voraussetzung. „Ich möchte insbesondere Menschen, die in der Literaturszene unterrepräsentiert sind, wie beispielsweise Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder aus Arbeiter:in­nen­familien ermutigen, sich einzubringen“, motiviert Bezirks­chefin Saya Ahmad zum Mitmachen.



Teilnahme auf: wien.gv.at/alsergrund/schreibtkultur