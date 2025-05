Tanz im Regen: Die Summerstage trotzt dem “Sauwetter”

Wien zeigte sich von seiner launischen Seite, als sich am Eröffnungsabend der Summerstage dunkle Wolken über der Stadt zusammenzogen. Es regnete – nicht ein bisschen, sondern durchgehend. Doch echte Fans und Freunde lassen sich vom Wetter nicht abschrecken.

Rund 500 wetterfeste Gäste versammelten sich trotz Kälte und Nässe auf der Summerstage, um den Auftakt der beliebten Veranstaltungsreihe zu feiern.

In Decken gehüllt und mit Sekt in der Hand

Dick eingemummelt in Wintermäntel, Decken und mit dampfendem Tee oder prickelndem Sekt in der Hand, wärmten sie sich nicht nur gegenseitig, sondern auch an der Musik: Big Jhon sorgte mit seinen heißen Rhythmen für tropisches Flair mitten im Wiener Frühling. Der Regen wurde zur Randnotiz – die Stimmung war ausgelassen, herzlich und voller Vorfreude auf die kommenden Sommermonate.

Prominente trotzten dem „Sauwetter“

Unter den zahlreichen Gästen fanden sich prominente Gesichter wie Adi Hirschal, Eser Akbaba, Michael Schottenberg, Mausi Lugner, Christian Spatzek, Konstanze Breitebner, Thomas Strachota und Fifi Pissecker. Auch Bezirksvorsteherin Saya Ahmad ließ es sich nicht nehmen, bei der Eröffnung dabei zu sein. Die Gastgeber Robert Morton und Ossi Schellmann begrüßten ihre Gäste persönlich – mit einem Lächeln, das selbst dem Regen trotzen konnte.