Große Kunst: Klimts „Dame mit Fächer“ wird versteigert

Eines der letzten Werke von Gustav Klimt wird am 27. Juni in London versteigert. Der Schätzpreis für das prächtige Gemälde „Dame mit Fächer“ liegt bei 75 Millionen Euro. Das sei die höchste jemals für ein in Europa versteigertes Kunstwerk angesetzte Vorabschätzung.

Die „Dame mit Fächer“ war laut Sotheby’s eines von zwei Gemälden, die sich zu Klimts Tod im Februar 1918 noch in seinem Wiener Atelier befanden. Die Identität der abgebildeten Frau ist unbekannt – Auftragsarbeit war das Gemälde den Angaben zufolge keine. 1994 erzielte es über 10 Millionen US-Dollar bei einer Versteigerung.

Werk gehört zum „Goldenen Stil“

„Dame mit Fächer“ gehört zu Klimts „Goldenem Stil“. Durch byzantinische Mosaiken inspiriert, fügte er ornamentale Farbflächen in ein goldenes Bett wie gefasste Edelsteine. Seine Körperdarstellungen strahlen subtile Erotik aus. Gestalten lösen sich auf in ornamentalen, aber auch geometrischen Farbflächen. Die „Dame mit Fächer“ trägt ein weites, kimonoartiges Kleid, das Motive eines chinesischen Drachengewandes zieren.