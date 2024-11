Große Unterhaltung: Startschuss für Wien-Holding-Arena

Die Entscheidung ist gefallen: Gemeinsam mit CTS Eventim als strategischen Partner werden die Wien Holding und die Stadt Wien nun Europas größte Multifunktionsarena Europas in Neu-Marx bis 2030 umsetzen. Mit Platz für 20.000 Besucher wird Wien damit zum Hot-Spot für große Shows, Konzerte, Sport-Events, Messen und E-Sports-Events.

Mit CTS Eventim ist ein Big Player im Bereich des Live Entertainments gewonnen. Das Unternehmen zählt zu den Top-Ticketing-Anbietern in Europa (Nummer 1) und weltweit (Nummer 2). Sie ist nach der entsprechenden Ausschreibung zur neuen Entertainment-Arena als Bestanbieter hervorgegangen. CTS Eventim wird die Planunfg, Errichtung und Finanzierung sowie den Betrieb der Arena nach den ausgeschriebenen Kriterien übernehmen. Die Stadt Wien beteiligt sich mit maximal 153 Millionen Euro. Das Grundstück selbst bleibt im Besitz der Wien Holding, sie wird auch am wirtschaftlichen Erfolg der Arena beteiligt sein.

Mega-Arena auf Top-Niveau: ein Platz für die weltbesten Stars und Events

Die neue Wien Holding-Arena wird bis 2030 errichtet. „Die Wien Holding-Arena hat für den Standort Wien größte Bedeutung und ist ein Leuchtturm-Projekt. Wir geben Wien damit eine Mega-Arena auf Top-Niveau, damit die weltbesten Stars und Events auch in den nächsten Jahrzehnten auf Wien setzen. Der Zuschlag an die CTS Eventim ist ein wichtiger Meilenstein des Projekts. Damit ist die Umsetzung sämtlicher im Vergabeverfahren vereinbarten Festlegungen rasch möglich“, zeigt sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sehr zufrieden. Bis zu 1,2 Millionen Besucher bei bis zu 145 Veranstaltungen pro Jahr werden künftig in der neuen Arena erwartet. Auch nach dem Bau der neuen High-Level-Arena ergeben sich durch die Partnerschaft viele Vorteile. CTS Eventim ist nicht nur erfahren im Bau und Betrieb großer und größter Mehrzweck-Venues. Das Unternehmen bringt auch sein Know-how und sein Netzwerk ein, wenn es darum geht, internationale Stars und große Sportevents nach Wien zu holen und Wien als Veranstaltungsort weiterzuentwickeln.

Multifunktional, herausragende Architektur und höchste Umweltstandards

Die Wien Holding-Arena ist als High-Level-Arena für bis zu 20.000 Besucher konzipiert, die Events auf einem völlig neuem Niveau erleben können. Produktionsbedingungen und Veranstaltungslogistik sollen die Arena zu einer der „Must-Play-Arenen“ in Europa machen. Digitale Interaktion soll ebenso selbstverständlich sein wie ein besonderes Gastronomieerlebnis und hochwertige Retail- und Merchandising-Bereiche. Mit der Arena entsteht ein architektonisches Landmark für die Stadt Wien. Nachhaltigkeit, Ökologie und Klimaschutz sind wesentliche Aspekte für die Errichtung und den Betrieb der Arena. Durch energieeffiziente Systeme, umweltfreundliche Baumaterialien und durchdachtes Abfallmanagement soll die Arena höchsten Umweltstandards gerecht werden. „Für uns war es wichtig, dass die Stadt Wien und die Wien Holding jene Arena erhalten, die sie ausgeschrieben haben. Wesentlich ist, dass alle verlangten Qualitäten der Arena erfüllt sind“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

www.wien.gv.at/stadtplanung/wh-arena