Großes Sommerprogramm für kleine Mariahilfer:innen

Der Sommer in der City ist für Kinder aus Mariahilf von Spiel und Spaß geprägt – beim Ferienspiel oder in der Spielzone Magdalenenstraße.

Urlaub im Bezirk wird für Bewohner:innen zwischen 6 und 12 Jahren heuer besonders abwechslungsreich. Bei „Mariahilf spielt“ warten coole Aktionen wie eine Führung durch das Gaming-Museum oder ein Besuch im Haus des Meeres. Mit dem Ferienspiel-Heft sind diese Angebote gratis! Auch ein Schnupper-Klettern an der Boulderwand im Esterhazypark oder ein Bastelworkshop in der Bücherei Mariahilf steht auf dem Programm. Für jede Teilnahme gibt es ein kleines Dankeschön – und am Ende die Chance auf den Hauptpreis bei der großen Verlosung.

Comeback der Spielzone

Basteln, Radfahren, Ballspielen können die Kinder im Sommer auch immer mittwochs auf der Magdalenenstraße (15–18 Uhr), wenn die Fußgängerzone zur Spielstraße wird. Bezirkschef Markus Rumelhart will den Kindern dadurch „einen zusätzlichen Raum“ bieten. Außerdem soll die Rücksichtnahme zwischen allen Straßennutzern so gefördert werden.

Alle Infos: mariahilf.wien.gv.at