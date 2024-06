Großes Straßenfest: Andersrum war nicht verkehrt

In Mariahilf wurde beim Straßenfest „Andersrum ist nicht verkehrt“ am 1. Juni die Vielfalt gefeiert und mit einem bunten Showprogramm die Vienna Pride Week eingeläutet. Die Veranstaltung fand in der Esterhazygasse statt.

Das traditionelle Straßenfest setzte auch heuer im 6. Bezirk wieder ein starkes Statement für Offenheit und Lebensfreude. „Das Bezirksmotto „Miteinander in Mariahilf“ wird hier gelebt“, erklärte Bezirksvorsteher Markus Rumelhart. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr betonte: „Uns alle verbindet das gemeinsame Ziel, die Vielfalt in Wien sichtbar zu machen“.

DJs und Konzerte

Ab 14 Uhr tauchten die Besucher in ein buntes Musik- und Tanzprogramm ein und erlebten gute Stimmung pur. Das Fest startete mit einer DJ-Line und wurde mit einem Auftritt der Formation „STiXX Frauen trommeln“ eröffnet. Weiter ging es mit fünf Bühnenacts, darunter das Duo Schlor & Fanta (vormals Damenspitz). Sie haben sich mit witzigen, aber auch gesellschaftskritischen Liedern bereits einen Namen gemacht. Sarah Neller begeisterte live mit Ihrer ausdrucksvollen und kraftvollen Stimme. Der PopChor Wien verbreitete mit moderner Popmusik gute Stimmung.

Vereine und Initiativen

Ein weiterer Höhepunkt des Festes war die ultimative Disco Show von Tina Well, die mit ihrer Live Performance, DJ-Beats und musikalischen Upgrades begeisterte. Für den Ausklang der Feier sorgte Deejaying Susie Flowers. Neben dem Showprogramm standen zahlreiche Vereine und Initiativen der Community im Mittelpunkt des Festes. Sie haben über ihre Beratungsangebote informiert.