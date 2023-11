AK: Großes Vertrauen, große Verantwortung

Die Arbeiterkammer legt im APA-Vertrauensindex erneut zu und liegt nun am sensationellen dritten Platz. AK-Präsidentin Renate Anderl (FSG) zeigt sich kämpferisch – für alle Arbeitnehmer.

Wenn es im ­Arbeitsleben brenzlig wird, dann ist sie da: die Arbeiterkammer (AK). Die Bilanz kann sich sehen lassen. So gab es im Jahr 2022 österreichweit über zwei Millionen Beratungen in der AK, sei es persönlich, telefonisch oder per E-Mail.

„Es freut mich, dass unser Service so gut angenommen wird. Es macht auch deutlich, wie wichtig eine Institution wie die Arbeiterkammer ist für alle, die arbeiten“, betont AK-Präsidentin Renate Anderl, die der „Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen“ (FSG) angehört.

Wir setzen alles daran, die Regierung davon zu überzeugen, die Auswirkungen der Teuerung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzumildern.

AK-Vizepräsident Erich Kniezanrek

Die AK steht auf der Seite von vier Millionen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Die AK ist gefragt, wenn zu wenig Lohn ausbezahlt wird, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ­diskriminiert werden, unter Schikanen von Behörden leiden oder als Konsumen­ten über den Tisch gezogen werden. Fast 500 Millionen Euro hat die AK im letzten Jahr für ihre Mitglieder rausgeholt. „Gemeinsam mit den Gewerkschaften sind wir die­jenigen, die gegen ungerechtes und unrechtmäßiges Vorgehen in der ­Arbeitswelt eintreten. Es gibt viele gute Arbeitgeberin­nen und Arbeitgeber, die sich an die Regeln halten. Es gibt aber auch andere – dann sind wir für unsere Mitglieder zur Stelle“, zeigt sich AK-Vize­präsident Erich Kniezanrek (FSG/Gewerkschaft younion) ­kämpferisch. Auch die Bundesregierung muss mit Gegenwind von der AK rechnen. „Wir setzen alles daran, die Regierung davon zu über­zeugen, die Auswirkungen der Teuerung für die Arbeitneh­merinnen und Arbeitnehmer abzumildern“, ­so Kniezanrek.

Die Arbeit macht sich bezahlt. Die Bevölkerung vertraut der Arbeiterkammer, wie das Ranking zeigt. „Das ist Ergebnis der Leistungen unserer Mit­arbeitenden in ganz Österreich“, zollt Anderl ihren ­Beschäftigten Respekt.

