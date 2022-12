Grün-weiße Weihnachten für die gesamte (Rapid-)Familie

Am 4. Dezember ist es endlich wieder soweit! Das Allianz-Stadion verwandelt sich nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in einen grün-weißen Weihnachtsmarkt. Ein abwechslungsreicher Adventmarkt mit den unterschiedlichsten Weihnachtsständen erwartet die Besucherinnen und Besucher. Von verschiedenen Mitmachstationen für die jüngsten Rapid-Fans über karitative Aktionen bis hin zu einer großen Speisen- und Getränkeauswahl. Die grün-weiße Familie kommt hier auf ihre Kosten.

Weihnachtslieder

Darüber hinaus wird mit einem speziellen Rahmenprogramm mit Zauberern, Artisten, Tänzern und Co auf einer In- und Outdoor für die passende Unterhaltung gesorgt. Ehrenmitglied und Stadionsprecher-Legende Andy Marek, der 2019 als damaliger Klubservice-Leiter diese Veranstaltung mit seinem Team ins Leben gerufen hatte, moderiert auf der großen Bühne am Spielfeld im Stadion. Marek wird auch im Vorfeld mit den Spielern des SK Rapid Weihnachtslieder einstudieren und dann gemeinsam mit ihnen bei der Veranstaltung singen.

Um 17 Uhr wartet das Highlight des Nachmittages: Die gesamte Mannschaft inklusive Trainer und Betreuer wird auf der Bühne die verschiedensten Weihnachtslieder singen und hofft dabei natürlich auf die lautstarke Unterstützung von den Rapid-Fans!

Ablauf der Veranstaltung:

14:00 Uhr Einlass ins Stadion (VIP-Eingang) – Öffnung Weihnachtsmarkt

15:00 Uhr Beginn Rahmenprogramm auf den beiden Bühnen

17:00 Uhr Weihnachtssingen mit den Spielern, Trainern sowie Betreuern des SK Rapid

18:30 Uhr Tombolaverlosung

19:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Der Eintritt zu „Weihnachten im Stadion“ ist frei!