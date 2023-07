„Grünpfeile“: Weiterradeln trotz roter Ampel erlaubt

Good news für Wiens Radfahrer: Die Stadt hat nun insgesamt rund 330 Ampeln freigegeben, an denen ein Rechts-Abbiegen oder Geradeaus-Fahren bei Rot möglich ist. Damit wurde die Anzahl der „Grünpfeile im Radverkehr“ seit dem Frühjahr fast verdoppelt.

Die von Magistrat sowie Bevölkerung und Bezirken vorgeschlagenen Örtlichkeiten wurden im Vorfeld eingehend geprüft. Bereits im Oktober letzten Jahres, unmittelbar nach Inkrafttreten der neuen Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), hatte Wien das Rechts-Abbiegen bei Rot bereits an den zehn ersten Kreuzungen ermöglicht. Im Mai waren es bereits über 170 Tafeln mit den Grünpfeil-Schildern an Ampeln.

Wartezeiten werden so verringert

Nun folgt die nächste Tranche mit weiteren 156 Örtlichkeiten. 129 davon erlauben das Rechtsabbiegen bei Rot, 27 das Geradeausfahren. Ausgewählt werden für das Rechts-Abbiegen bei Rot insbesondere Relationen, wo vor und nach dem Abbiegen Radverkehrsanlagen vorhanden sind – man also etwa von einem Radweg in einen anderen abbiegt – und damit Konflikte reduziert werden.

„Die Sicherheit hat Vorrang“

„Ich freue mich, dass wir diese Möglichkeit Wiens Radlern in so hohem Ausmaß bieten können. Ergänzend zum konsequenten Ausbau der Radwege, in den wir heuer mehr als 25. Mio. Euro investieren, macht das Rechtsabbiegen bei Rot das Radfahren in Wien noch attraktiver. Es verringert Wartezeiten und sorgt für ein zügiges Vorankommen. Aber klar ist, dass die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer Vorrang hat, dass das Miteinander im Verkehr unser zentrales Anliegen ist“, nimmt Mobilitätstadträtin Ulli Sima Stellung.

Gutes Angebot für Wiens Radler

„Ich bin mir sicher, dass der Grünpfeil von Radfahrern gut genutzt wird und auch in Wien funktioniert“, sagt Radverkehrsbeauftragter Martin Blum. Er betont: „Wichtig ist, dass man sich nach einem kurzen Stopp vor dem Weiterfahren versichert, dass man weder andere noch sich selbst in Gefahr bringt.“

Alle Örtlichkeiten, an denen ein Weiterfahren oder Rechts-Abbiegen bei Rot bereits jetzt oder in Kürze möglich ist, finden sich hier hier.