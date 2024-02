Gumpoldskirchen lädt am 2. März zum Gesundheitstag

Am 2. März 2024 findet im Schloss Gumpoldskirchen von 13 bis 17 Uhr der zweite Gesundheitstag der Marktgemeinde Gumpoldskirchen statt. Ausgangspunkt ist die Initiative „Tut gut!“ vom Land Niederösterreich in deren Rahmen unter anderem die „Gesunde Gemeinde“ gefördert wird.

Die „Gesunde Gemeinde Gumpoldskirchen“ stellt an diesem Samstag von 13 bis 17 Uhr im Schloss Gumpoldskirchen Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung, um Gesundheitsdienstleistern aus Gumpoldskirchen und Umgebung die Möglichkeit zu geben, ihr Angebot vorzustellen. „Viele wissen gar nicht, was alles zur Gesundheitsförderung zählt und was alles davon in Gumpoldskirchen angeboten wird“, so Margit Möstl, die in Gumpoldskirchen Ansprechpartnerin auf der Plattform „Tut gut!“ bzw. „Gesunde Gemeinde“ ist.

Die Vorträge

Die Veranstaltung startet um 13.15 Uhr mit einem Vortrag von Petra Reifeltshammer zum Thema „Haferkur“. Wie das heimische Superfood wirkungsvoll zur Gesundheitsvorsorge, aber auch bei Diabetes, Fettleber und Stoffwechselstörungen eingesetzt werden kann.

Franziska Stoklassa-Koberwein setzt um 14 Uhr mit einem „Resilienz“-Vortrag fort. Unter Resilienz versteht man Widerstandsfähigkeit im mentalen Bereich. In einer praktischen Übung sollen die Anwesenden ihre eigenen mentalen Fähigkeiten erleben.

Um „Psychische Erste Hilfe“ geht es um 15 Uhr in einem Vortrag vom Roten Kreuz. Dabei soll den Anwesenden verdeutlicht werden, wie groß die Hilfe ist, wenn man einem Menschen Raum gibt, um zu reden und wie wichtig es ist, zuzuhören und nachzufragen.

Abschließend referiert Dr. Christian Neuburger um 16 Uhr zum Thema „Organe lesen“. Die Anwesenden erhalten wertvolle Tipps, welche Prioritäten sie bei ihrer eigenen Gesundheitsvorsorge setzen können.

Die Aussteller

Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller werden am Gesundheitstag ihre Produkte und Dienstleitungen präsentieren. Für Verpflegung sorgen Kati´s Eck Cafe mit Getränken und Christina Rechtberger mit vegetarischen und veganen Köstlichkeiten.