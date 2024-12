Gumpoldskirchen wird zum Mekka für Feinschmecker

Der revitalisierte „Richardhof“ in Gumpoldskirchen verpflichtet Spitzenkoch Matthias Birnbach. Der vielfach ausgezeichnete Küchenchef bringt frischen kulinarischen Wind in die historischen Gemäuer.

Isabella und Michael Funk, die erfolgreichen Gastronomen hinter dem Wiener „Chattanooga“ und dem „Stadtbräu“, hauchen dem „Richardhof“ neues Leben ein. Mit Matthias Birnbach, einem jungen, talentierten Spitzenkoch mit drei Gault&Millau-Hauben, startet man gemeinam in eine kulinarische Zukunft voller Kreativität. Seine Neuinterpretationen klassischer, regionaler Gerichte kombinieren saisonale Zutaten mit raffinierten asiatischen und französischen Akzenten.

„Matthias Birnbach ist ein herausragendes Küchentalent. Nach Stationen im ‚Steirereck‘, ‚Motto am Fluss‘ und zuletzt im ‚Knappenhof‘ bringt er nicht nur Erfahrung, sondern eine unvergleichliche Handschrift mit. Seine Gerichte sind klassisch, aber mit einem überraschenden Twist, der unsere Gäste begeistert“, sagt Isabella Funk.

„Mein Ziel ist es, die österreichische Küche mit modernen Einflüssen aus Asien und Frankreich aufzufrischen, dabei aber Saisonalität, Regionalität und Tradition zu wahren. Ich möchte unsere Gäste begeistern und eine ‚Gault&Millau‘-Haube im nächsten Jahr wäre eine großartige Anerkennung“, ergänzt Matthias Birnbach.

Kulinarische Vielfalt

Die Speisekarte des „Richardhof“ kombiniert bewährte Klassiker mit modernen Kreationen und vegetarischen Alternativen. Neben der Saisonkarte gib es eine Wochenkarte mit preiswerten Mittagsmenüs, die von Donnerstag bis Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr serviert werden. Aktuell genießen Gäste Gerichte wie Topinambur-Cappuccino, geschmorte Entenhaxerl im Radicchioblatt oder Grießknödel mit Schokoladenkern. Die Preise: zwei Gänge für 20 Euro, drei Gänge für 25 Euro.

Die saisonale Monatskarte begeistert mit raffinierten Gerichten: Steinpilzconsommé (neun Euro), rosa gebratenes Beiried vom Weiderind (Nussbutter-Erdäpfelpüree, Wildbrokkoli; 35 Euro), geschmorte Wildschweinbackerl (Pastinakencreme, Kohlsprossen, Röstzwiebel; 29 Euro) oder glasig gebratener Bachsaibling (cremige Rollgerste im Spitzkraut, fermentierter Knoblauch, Kohlkarussell; 24 Euro).

Sonntagsbrunch und Küchenparty

An Sonn- und Feiertagen lädt der „Richardhof“ von 10 bis 15 Uhr zu einem Brunch mit Blick auf die Weinberge. Neben einem reichhaltigen Buffet gibt es Free-Flow Kaffee, Frizzante und Säfte. Am 6. Jänner 2025 steht eine Küchenparty vor der Winterpause an – mit Brunch-Buffet, Fingerfood und kulinarischen Überraschungen aus der Küche (55 Euro pro Person inklusive Bier und Wein).

Weitere Informationen auf richardhof-gastwirtschaft.at