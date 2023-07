Gumpoldskirchen: Historische Bauten erzählen ihre Geschichten

Das Ortsbild von Gumpoldskirchen ist weit über die Grenzen der Gemeinde hinweg bekannt. Die sehenswerte historische Bausubstanz will man nun besonders hervorheben. Ein eigener Folder, Hinweisschilder und eine App soll Besuchern bessere Einblicke bieten.

Gumpoldskirchens historische Bausubstanz ist einer der größten Schätze der Gemeinde. „Dessen sind wir uns auch durchaus bewusst. Für die Gumpoldskirchnerinnen und Gumpoldskirchner ist das Ortsbild oftmals ein selbstverständlicher, täglich gewohnter Blick. Touristen halten nicht selten den Atem an, wenn sie z.B. das erste Mal am Schrannenplatz stehen und das Renaissance-Ensemble erblicken“, weiß Bürgermeister Ferdinand Köck. Der u.a. im Tourismusbüro erhältliche Kulturpfad-Folder weist auf die bedeutsamsten Gebäude hin – nun wurden die historisch bemerkenswertesten Hausfronten und Denkmäler mit Plexiglastafeln gekennzeichnet, auf welchen neben Namen und Basisinfo auch ein QR-Code abgebildet ist, der zum in Kooperation mit Hearonymus erstellten Audio-Guide führt. „Einfach scannen, Sprache auswählen, und schon erzählt der Guide die Geschichte des Hauses“, freuen sich Bürgermeister Ferdinand Köck, GGR Dagmar Händler und Sebastian Dallio als Eigentümer des Alten Backhauses.

Ortsbild bleibt erhalten

Während der Audio-Guide Auskunft über die Geschichte des Hauses gibt, erzählt Dallio über die auch mit viel persönlichem Engagement verbundene Sanierung des Objekts. „Im Erdgeschoss befindet sich das Pub, den 1. Stock und das Dachgeschoss haben wir in dreijähriger Arbeit und der profunden Beratung des Bundesdenkmalamtes generalsaniert. So präsentiert sich der im 1. Stock gelegene Wohnbereich heute von den Fenstern bis zu den Böden u.v.a. mehr im historischen Kleid, während das Dachgeschoss modern ausgebaut ist“, zeigt er die Möglichkeiten heutigen Wohnens im Altbau auf. Gerade in dieser Jahreszeit eines der Lieblingsbereiche der Familie sind der Innenhof samt Garten.

Wer mehr über Gumpoldskirchens Schmuckkasterln und historische Denkmäler erfahren will – Eine eigens von Hearonymus entwickelte App (erhältlich im App-Store) führt Sie von einem zum nächsten Objekt, zeigt Ihnen die Ortskarte und vieles mehr.