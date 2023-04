Guter Zweck macht in Hietzing Schule

Schüler der HLTW 13 Bergheidengasse umsorgten die Gäste mit Kunst & Kulinarik im „Theaterhotel“.

Das geflügelte Wort „In der Schule lernt man fürs Leben“ ­interpretierten die Schüler der HLTW 13 (Bergheidengasse) neu. Sie nutzen das Gelernte, um Menschen das Leben zu erleichtern, indem sie ins Hotel Savoyen zum Charity-Event „Theaterhotel“ luden. Dabei servierten sie 800 Gästen ein gelungenes Menü aus Kunst & Kulinarik. Während die Schüler verantwortlich zeichneten für die Gaumenfreuden, unterstützten sie Prominente wie Mercedes Echerer oder Erwin Steinhauer bei der Unterhaltung.

20.000 Euro gesammelt

Das Engagement der Schüler blieb nicht unbelohnt. Ihr Einsatz machte sich bezahlt. Die begeisterten Gäste griffen tief in die Taschen. 20.000 Euro ka­men zusammen und kommen Dorfbauprojekten in Indien sowie Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zugute.