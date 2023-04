Halle-luja! Neue Sport & Fun-Halle eröffnet im Herbst

Schon in diesem Herbst eröffnet die neue Sport & Fun Halle am Praterstern. Die moderne Bewegungshalle bietet dann das ganze Jahr über Vereinen, Schulen und Gruppen Platz zum Sporteln. Nachdem die bisherige Freizeitsporthalle am Handelskai dem neuen Fernbus-Terminal weichen musste – das Wiener Bezirksblatt berichtete – fand die Halle am Praterstern eine neue Heimat.

„Sportmöglichkeiten für alle zu schaffen, ist mir eine Herzensangelegenheit. Und diese Halle zeigt, dass Wien den Sport nicht an den Rand drängt, sondern ihn ins Zentrum holt!“ erklärte der Wiener Sortstadtrat Peter Hacker bei der Gleichenfeier am Donnerstag, den 27. April 2023.

Attraktive Preise und vielfältige Möglichkeiten

Mit günstigen Preisen – eine Semesterkarte für Schulen kostet nur 180 Euro – wird die Halle eine niederschwellige Sportanlage für Kinder und Jugendliche bieten. Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, lobte die zentrale Lage und die klimafreundliche Holzbauweise des Projekts: “ Ich freue mich sehr, dass das Projekt im Sinne eines niederschwelligen Sportangebots für Kinder und Jugendliche binnen kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde und wir den Sportbetrieb in Kürze starten können.“

(C) David Bohmann: v.l.n.r.: Sportstadtrat Peter Hacker, Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt Alexander Nikolai und Anatol Richter, Abteilungsleiter der MA 51 – Sport Wien.

Indoor und Outdoor Sportflächen

Die Sport & Fun Halle verfügt über zahlreiche ökologische Features wie Dach- und Fassadenbegrünungen, Fernwärme, Photovoltaik-Anlage, ein intelligentes Lüftungssystem und energiesparende LED-Beleuchtung. Die klimaaktiv-Zertifizierung und moderne Holzkonstruktion garantieren einen umweltschonenden Betrieb der Anlage.

Anatol Richter, Abteilungsleiter der MA 51 – Sport Wien, hob die vielfältigen Sportmöglichkeiten hervor. Neben einem Sportrasen im Freien bietet die Halle auch Beachvolleyball, Badminton, Streetsoccer, Streetbasketball, Hockey und vieles mehr. Eine große Freifläche im Außenbereich kann kostenlos genutzt werden, und der Innenbereich bietet Räume für verschiedene Sportkurse.