Halloween im Cineplexx: Kreativ, lustig und ein bisschen gruselig

Halloween steht vor der Tür, und das Cineplexx lädt Kinobesucher zu einem besonders kreativen und unterhaltsamen Erlebnis ein.

Die Kinos verwandeln sich in fantasievolle Schauplätze voller gruseliger und lustiger Überraschungen. Ein besonderes Highlight sind die Do-it-yourself-Stationen, bei denen der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden. Hier können Besucher Kürbisse bemalen und Halloween-Girlanden basteln, was nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen Freude bereitet.

Kreative Do-it-yourself-Stationen für Jung und Alt

In ausgewählten Cineplexx-Kinos gibt es spezielle Bastelstationen, an denen Besucher sich künstlerisch austoben können. Das Bemalen von Kürbissen und das Basteln von Halloween-Dekorationen, wie zum Beispiel Girlanden, macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch die richtige Halloween-Stimmung. Ob gruselig oder lustig – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und jeder kann sein eigenes Halloween-Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Der lustige Kürbis auf zwei Beinen sorgt für Unterhaltung

Ein weiteres Highlight in den Kinos ist der „lustige Kürbis auf zwei Beinen“, der in vielen Cineplexx-Filialen die Besucher zum Staunen bringt. Der Kürbis ist nicht nur eine witzige Attraktion, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv. Besucher können sich mit diesem originellen Charakter fotografieren lassen und eine schöne Erinnerung an den Kinobesuch mit nach Hause nehmen.

DRESS UP-Aktion: Verkleidet ins Kino und Popcorn gratis genießen

Cineplexx ruft außerdem zur großen DRESS UP-Aktion an Halloween auf. Wer zwischen dem 25. und 31. Oktober verkleidet ins Kino kommt, kann sich über ein ganz besonderes Extra freuen: Gratis-Popcorn! Die einzige Voraussetzung ist, dass die Verkleidung zum Halloween-Thema passt. Ein aufwendiges Kostüm ist dabei nicht unbedingt nötig – auch eine einfache Kopfbedeckung kombiniert mit passendem Gesichtsschmuck reicht aus. Die Aktion gilt jedoch nur in Verbindung mit einem gültigen Kinoticket.

Freitag, 25.10. Cineplexx INNSBRUCK 14:30-17:00 Uhr

Samstag, 26.10. Cineplexx SALZBURG 14-17 Uhr

Sonntag, 27.10 DONAU ZENTRUM & LINZ, jeweils 14-17 Uhr

Donnerstag, 31.10. SCS, jeweils 14-17 Uhr

Lustiger Kürbis auf 2 Beinen am 27. Oktober – jeweils von 14 bis 17 Uhr im:

Cineplexx WIENERBERG

Cineplexx AMSTETTEN

Cineplexx GRAZ

Cineplexx MATTERSBURG

Cineplexx HOHENEMS

Cineplexx SALZBURG

Cineplexx VILLACH

VILLAGE Cinema

Alle Informationen zu Halloween im Cineplexx unter cineplexx.at/events/dress-up-halloween