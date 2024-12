Für ein tierfreundliches Silvester: Stress vermeiden, Natur schützen

Neben der Weihnachtszeit birgt auch der Jahreswechsel besondere Herausforderungen für Tiere. Feuerwerke und Böller sind nicht nur für viele Menschen ein Stressfaktor, sondern vor allem für Haustiere und Wildtiere. Die lauten Geräusche und grellen Lichter versetzen sie in Panik und können schwere gesundheitliche Folgen haben.

„Immer mehr Städte und Gemeinden verzichten bereits auf Feuerwerke, und wir appellieren an jeden Einzelnen, diesem Vorbild zu folgen“, so Hermann Aigner, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich. Neben der Lärmbelastung bleibt durch Feuerwerke auch Müll in der Natur zurück, der Tieren schadet. Ein ruhiges und stressfreies Silvester kommt also nicht nur den Tieren, sondern auch der Umwelt und uns Menschen zugute.

Wildtiere im Fokus: Schutz vor Silvesterstress

Auch wildlebende Tiere leiden unter den Auswirkungen des Silvestertrubels. Vögel, die in Städten oder Siedlungen leben, werden durch die plötzlichen Lichteffekte und den Lärm aufgeschreckt. Oft verlieren sie die Orientierung und kehren nicht mehr an ihre Schlaf- und Brutplätze zurück. Untersuchungen zeigen, dass dieser Stress für viele Wildtiere lebensbedrohlich sein kann.

„Auf Feuerwerke zu verzichten, ist ein aktiver Beitrag zum Naturschutz“, betont Roman Türk, Präsident des Naturschutzbundes Österreich. Neben dem Schutz der Tiere werden so auch Umweltbelastungen wie Feinstaub und Mikroplastik reduziert. Fressnapf und der Naturschutzbund Österreich setzen sich daher gemeinsam für ein feuerwerksfreies Silvester ein – ein Zeichen für mehr Rücksicht und Respekt gegenüber der Tierwelt.

Gemeinsam für Tiere und Natur

Mit ihren Maßnahmen während der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel ruft Fressnapf Österreich nicht nur zum Schutz von Haustieren, sondern auch von Wildtieren auf. Die Botschaft ist klar: Ein bewusster Umgang mit Tieren und ein verantwortungsvolles Verhalten können das Leben unserer tierischen Mitbewohner deutlich verbessern.

Indem wir auf Feuerwerke verzichten und die Anschaffung von Haustieren gut durchdenken, tragen wir aktiv zu einer besseren und stressfreieren Welt für Tiere bei. Denn Weihnachten und Silvester sollten für alle, Menschen wie Tiere, eine besinnliche und friedliche Zeit sein.

Tipps für ein entspanntes Silvester