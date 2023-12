Verantwortungsbewusster Jahreswechsel: Vierbeiner vor Silvesterstress bewahren

„Es wäre unvorstellbar, dass unterm Jahr so einen Krach gemacht wird, ohne dass jemand sofort die Polizei ruft. Und wenn Hunde, die etwa an Verkehrslärm gewöhnt sind, oft schon so extrem ängstlich reagieren und sogar zitternd in Wohnungen sitzen, kann man sich vorstellen, dass Wildtiere – insbesondere die sensiblen Vögel – schnell in Panik geraten und sogar daran sterben können. Deshalb muss sich die Einstellung ändern. Wenn wenigstens die vielen Hunde- und Katzenhalter, die sich ja als Tierfreunde sehen, auf die Knallerei verzichten würden, sähe die Situation schon ganz anders aus. ‚Lachen statt Krachen‘ ist daher unsere Devise, damit ALLE was zu feiern haben.“

Johanna Stadler PFOTENHILFE-Geschäftsführerin