“Healthy Lungs for Life” bietet kostenlose Tests an

Vom 9. bis 11. September findet in Wien der Kongress für Lungengesundheit statt, bei dem die Aufklärungskampagne „Healthy Lungs for Life“ im Mittelpunkt steht. Diese Kampagne zielt darauf ab, auf aktuelle Gefahren für die Lungenfunktion hinzuweisen und bietet sowohl Tests als auch Workshops an.

Alarmierende Ergebnisse der Langzeitstudie

Beim Kongress wird die größte epidemiologische Langzeitstudie Österreichs vorgestellt, die besorgniserregende Ergebnisse zeigt: 7,6 % der Befragten haben bereits nicht normale Lungenfunktionen. Besonders alarmierend ist der hohe Anteil junger Menschen, die ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen aufweisen. Zu den Ursachen gehören nicht nur das Rauchen, sondern auch klimatische Veränderungen. Die verlängerte Pollensaison und der Feinstaub durch Verkehr erhöhen die Belastung für Asthma-Patienten erheblich.

Fokus auf Kinderlungen

Die Kampagne „Healthy Lungs for Life“ legt besonderen Wert auf die Gesundheit von Kindern, da sie aufgrund ihrer Atemgewohnheiten und der noch sich entwickelnden Organe mehr Schadstoffe aufnehmen als Erwachsene. Prof. Dr. med. Monika Gappa, Präsidentin der European Respiratory Society (ERS), erklärt: „Chronische Atemwegserkrankungen bei Kindern, insbesondere Asthma, nehmen zu. Auch akute infektiöse Lungenerkrankungen bereiten erhebliche Schwierigkeiten. ‚Healthy Lungs for Life‘ setzt wichtige Akzente für bessere Prävention.“

Veranstaltungen und Workshops

Am 7. und 8. September sind Interessierte eingeladen, die kostenlosen Lungenteststationen vor dem Riesenrad im Prater zu nutzen. Diese Stationen bieten eine wertvolle Gelegenheit, die eigene Lungenfunktion überprüfen zu lassen und sich über gesundheitliche Risiken zu informieren.

Zusätzlich findet am 11. September ein öffentlicher Workshop statt, der sich auf Schutzmaßnahmen für junge Menschen konzentriert. Dieser Workshop richtet sich an Eltern, Lehrer und alle, die sich für die Prävention von Atemwegserkrankungen bei Kindern interessieren.

Künstliche Intelligenz im Fokus

Der Kongress wird auch das Zusammenspiel von menschlichen, medizinischen und künstlichen Realitäten untersuchen und die neuesten digitalen Technologien thematisieren. Experten aus verschiedenen Disziplinen werden zusammenkommen, um die Chancen und Herausforderungen der KI im Gesundheitswesen zu erörtern und innovative Ansätze zur Verbesserung der Lungengesundheit vorzustellen.

Die Anmeldung zum Workshop ist hier möglich und wird in englischer Sprache abgehalten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: Healthy Lungs for Life – Wien 2024.