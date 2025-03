Der Marchfelderhof lud zum alljährlichen Heringschmaus

Der Opernball mag zwar offiziell das Ende des Faschings einläuten, doch erst beim traditionellen Künstler-Heringschmaus wird noch einmal ausgiebig gefeiert. Auch in diesem Jahr versammelte sich eine Vielzahl an prominenten Künstlern im Marchfelderhof, um sich an erlesenen Speisen zu erfreuen.

Mit Begeisterung genossen Eric Papilaya, Volksschauspieler Gerhard Ernst, Magic Christian sowie Marcus & Leila Strahl die köstlichen Fischspezialitäten. Dabei standen gebeizter Zarenlachs mit Blütenhonig-Dillmousseline, Bismarckhering mit Feigen und feinste Matjes auf der Speisekarte.

Eleganz und Zurückhaltung bei den Damen

Die prominente Damenrunde, darunter Birgit Sarata, Ekaterina Mucha mit ihrem Christian, Ingrid Diem, Geigenvirtuosin Barbara Helfgott und viele weitere, setzte auf ein etwas leichteres Genusserlebnis. Bei dem fünfgängigen “Fastendinner” von Christian Langer entschieden sie sich bewusst für halbe Portionen. Beauty-Doc Eva Wegrostek kommentierte schmunzelnd: “Die Versuchung ist groß, aber die Vernunft siegt.” Sie weiß nur zu gut, wie schwer es ist, die kulinarischen Sünden wieder auszugleichen.

Süße Verlockungen ohne Reue

Ganz ohne Zurückhaltung ließen es sich hingegen Musicalsänger Werner Auer, Stephan Paryla-Raky, Kabarettist Erich Furrer und Mr. Money Maker Alexander Rüdiger beim Dessert schmecken. Ein traditioneller Scheiterhaufen rief nostalgische Erinnerungen an Omas Küche hervor und fand allgemeine Zustimmung, besonders bei den Haubenköchen Robert Letz und Manfred Buchinger.

Musik als Herzstück des Abends

Für musikalische Höhepunkte sorgte Alex Parker, der als wohl bester Udo-Jürgens-Interpret mit Klassikern wie “Ich war noch niemals in New York”, “Aber bitte mit Sahne” und “Merci Chérie” das Publikum begeisterte. An seiner Seite genoss Schauspielerin Gabriela Benesch dazu edle Weine aus dem Weinviertel, charmant serviert von Winzerin Katharina Baumgartner.

Dass Musik verbindet und die Seele erheitert, bewiesen auch “The Entertainer” Andy Lee Lang, Sängerin Natalie Holzner und Model Beatrice Turin. Ihr Medley aus den größten ABBA-Hits sorgte für ausgelassene Stimmung und animierte zahlreiche prominente Gäste wie Opernsänger Herbert Lippert, die Musiker Gary Lux, Ulli Baer, Tony Wegas und viele weitere zum Mitschunkeln, Mitsingen und Mittanzen.

Ehrung für Jazz Gitti

Ein besonders emotionaler Moment des Abends war die Verleihung der “Gerhard-Bocek-Gedenkmedaille” durch Hausherr Peter Großmann. Diese Auszeichnung wird jährlich an eine herausragende Persönlichkeit aus Kunst oder Kulinarik vergeben. In diesem Jahr durfte sich Martha Butbull alias Jazz Gitti über diese Ehre freuen.

“Jazz Gitti war in ihrer Jugendzeit eine hervorragende, herzliche und innovative Wirtin, die ihre Erfüllung in der Musik fand und nebenbei mit ihrem Schmäh auf einer Wellenlänge mit Bocek war”, betonte Großmann. Die Auszeichnung wurde von den anwesenden Gästen mit großem Applaus gewürdigt und bildete den perfekten Abschluss eines unvergesslichen Abends.