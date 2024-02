Hernals: BV-Stellvertreterin Alice Seidl tritt zurück

Im Rahmen der Sitzung der Bezirksvertretung am 6. März 2024 wird Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Alice Seidl ihre Funktion auf eigenen Wunsch zurücklegen. Als Nachfolgerin nominiert die SPÖ Hernals Elisabeth Mössmer-Cattalini.

Die 31-Jährige Seidl erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind und hat sich daher zu diesem Schritt entschlossen. Nach einer kurzen Pause rund um die Geburt will sie ihre Projekte wieder aufnehmen und im Team der SPÖ Hernals als Bezirksrätin weiterarbeiten.

„Die richtige Entscheidung“

Alice Seidl über ihren Rücktritt: „Nachdem ich Bezirksvorsteher Peter Jagsch von meiner Schwangerschaft erzählt habe, hat er mir Unterstützung zugesagt und keine Notwendigkeit darin gesehen, meine Funktion zurückzulegen. Ich bin mir aber sicher, dass diese Entscheidung in meiner Situation die richtige ist.“ Seidl ist seit 2015 Bezirksrätin in Hernals und leitet seit 2020 die Bezirks-Sozialkommission. Mit dem Wechsel an der Bezirksspitze von Ilse Pfeffer zu Bezirksvorsteher Peter Jagsch im März 2022 übernahm sie die Funktion als seine Stellvertreterin.

Jetzt Fokus auf Bezirksentwicklung

Als Seidls Nachfolgerin nominiert die SPÖ Hernals Elisabeth Mössmer-Cattalini. Die 63-Jährige ist seit neun Jahren Bezirksrätin und seit vier Jahren auch Vorsitzende der Bezirks-Entwicklungskommission sowie der Bezirks-Kulturkommission. Die gebürtige Tirolerin ist oft im Grätzl rund um den Dornerplatz und samstags am Alszeilenmarkt anzutreffen, die beide Schwerpunkte ihrer bezirkspolitischen Arbeit darstellen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Im Fokus meiner Arbeit wird auf jeden Fall mein Herzensthema Bezirksentwicklung stehen“, erklärt Mössmer-Cattalini.

Nachfolgerin ist keine Unbekannte

Bezirksvorsteher Peter Jagsch zum Wechsel: „Ich bedanke mich bei meiner Stellvertreterin Alice Seidl für ihren engagierten Einsatz in den letzten Jahren. Gleichzeitig freue ich mich auf die zukünftig noch engere Zusammenarbeit mit Elisabeth Mössmer-Cattalini. Sie ist in Hernals schon lange keine Unbekannte mehr und hat im Rahmen der Bezirks-Entwicklungskommission unseren Bezirk in den vergangenen Jahren bereits maßgeblich mitgestaltet.“