Hier wünsch ich mir ein Bankerl her

Auch heuer wieder startet Gerald Bischof, der Bezirksvorsteher von Liesing die beliebte „Bankerl Aktion“. Im Rahmen dieser können Liesinger ihre Vorschläge einbringen, wo im 23. Bezirk ein solches noch fehlt.

Auch wenn es die Temperaturen momentan noch nicht vermuten lassen – der Frühling nähert sich mit Riesenschritten und damit endlich auch wieder wärmere Zeiten. Diese verbringt man gerne im Freien, doch bei ausgedehnten Spaziergängen braucht es auch Sitzgelegenheiten um sich auszuruhen und die Seele baumeln zu lassen. Zwar gibt es im 23. Bezirk bereits jede Menge Parkbänke und gerade in den letzten Jahren wurden – zum Beispiel beim Retentionsbecken in der Gutheil-Schoder-Gasse – einige zusätzliche aufgestellt. Doch Hand aufs Herz: Es kann nicht genug geben.

Parkbank auf Wunsch

Nachdem im Frühjahr die Leute wieder mehr unterwegs sind, bietet Bezirksvorsteher Gerald Bischof wieder die bewährte Aktion Parkbank an, bei der Liesinger in der Bezirksvorstehung ihre Wunschorte für ein weiteres Bankerl deponieren können. „Es ist für uns ganz wichtig vor allem auch älteren Personen in unseren Parkanlagen bzw. Straßen zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten anzubieten. Ich freue mich jetzt schon auf die zahlreichen Wünsche. Wir prüfen jeden einzelnen Vorschlag!“ so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Und so einfach geht es: Melden Sie Ihre Vorschläge per Mail an post@bv23.wien.gv.at oder telefonisch unter 01 4000 23111.