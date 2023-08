Hietzing: Begrünung der Wientalmauer gefordert

Gerade erst ließen die Grünen in Wien mit ihrer Forderung den Wienfluss zu renaturieren aufhorchen. Eine Idee, für die auch die ÖVP in Hietzing aufgeschlossen ist. Doch sie haben bereits konkrete Pläne. Es geht ihnen um die Begrünung der U-Bahn Mauer zwischen Kennedybrücke und Sankt-Veiter-Brücke.

Entlang der Bezirksgrenze zwischen Hietzing und Penzing trennt die Wiental-Begrenzungsmauer die U-Bahn-Trasse der Linie U4 und den regulierten Verlauf des Wienflusses. Ein optisch nicht gerade beeindruckender Anblick. Doch das soll sich zukünftig ändern.

In der letzten Bezirksvertretung Hietzing wurde der Vorschlag eine Begrünung mittels Hängepflanzen, die in Trögen am oberen Ende der Begrenzungsmauer in Richtung des Wienflusses angebracht werden sollen, einstimmig von allen Parteien auf Antrag der ÖVP Hietzing angenommen. Eine im Dezember 2022 beantragte Prüfung zur Anbringung von Photovoltaikanlagen am Sims der Begrenzungsmauer wurde leider negativ beschieden, da Windspitzen dazu führen können, dass die U4 eventuell beeinträchtigt wird, wenn eine Verankerung nicht hält.

„Der Naherholungsraum im Wiental wird seit der Pandemie immer stärker genutzt und es ist unser gemeinsames Ziel die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern. Sicherheit geht selbstverständlich vor, deshalb müssen wir mit unseren Überlegungen für Verbesserungen kreativ sein und neue Wege gehen!“, so die Vorsitzende des Umweltausschusses Bezirksrätin Elisabeth Muth.

„Der Hochwasserschutz muss im Wienflusstal immer mitbedacht werden. Deshalb sind keine Veranstaltungen erlaubt, Stadtmöblierung oder Bänke dürfen aus Haftungsgründen leider nicht angebracht werden, da bei starkem Regen der Wasserpegel rasch ansteigt. Eine Begrünung mittels herabhängender Pflanzen ähnlich der Schrägtröge bei Autobahnen würde weder den Wasserfluss noch die U4 Strecke beeinflussen“, erläutert Bezirksrat Harald Mader, ÖVP seinen Vorschlag.

Antrag in Prüfung

Ergänzend zu der bereits zugesagten Renaturierung bzw. Begrünung des „äußeren“ Wientalbereichs nach Fertigstellung der momentanen Sanierung der Westausfahrt wäre eine Begrünung der Wiental Begrenzungsmauer zwischen U4 Trasse und Wienfluss durch Schrägtröge mit herabhängenden Pflanzen geeignet, um das Umgebungsklima durch zusätzliche Schattenwurf und Verdunstung abzukühlen und die Aufenthaltsqualität im Wiental während der Sommermonate nachhaltig zu verbessern.

„Unser Antrag wurde einstimmig in der vergangenen BV Sitzung angenommen und liegt jetzt zur Prüfung bei der Stadt Wien.“, so Klubobfrau BzRin Johanna Sperker abschließend.