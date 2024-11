Hietzing: Fest der Kunst bei den Klimt Awards 2024

Am Sonntag, den 3. November 2024 um 11 Uhr findet in der Klimt Villa in Hietzing die Ehrung statt, die von Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert vornehmen wird.

Zu einem Fest der interkulturellen Kunst lädt man am Sonntag, den 3. November 2024 um 11 Uhr in die Klimt Villa (13., Feldmühlgasse 11). Bei diesem Anlass werden sowohl an österreichische, wie auch koreanische Künstler die Klimt Awards 2024 feierlich übergeben.

Der Eintritt ist frei und Gäste sind herzlich willkommen.

Die Ausstellung kann anschließend täglich von 10 bis 18 Uhr in der Klimt Villa kostenfrei besucht werden und lädt die Besucher ein, Kunstwerke aus beiden Kulturen zu erleben.

Der Award

Die Gustav Klimt Awards 2024 bieten Künstlern aus aller Welt eine Plattform und vergeben insgesamt 20 Trophäen in verschiedenen Kategorien. Diese Veranstaltung fördert die interkulturellen Beziehungen zwischen Österreich und der Republik Südkorea und präsentiert beeindruckende Werke beider Nationen. Der Gustav Klimt Award wird von Bad Boss Art Place, einer Kunstgalerie in Korea, kuratiert und gemeinsam mit der Gustav Klimt Villa veranstaltet und organisiert.