Hietzing: Gemeinsam Gutes tun in der Weihnachtszeit

Selbst im vermeintlichen Nobelbezirk Hietzing gibt es Menschen, denen es nicht so gut geht. Gut, dass Hietzinger diesen zur Seite stehen.

Der jährliche Adventmarkt des Siedlervereins Küniglberg in der Elisabethallee 42a im 13. Bezirk ist nicht nur ein Ort für gemütliches Beisammensein und weihnachtliche Stimmung, sondern steht vor allem für Hilfe, die direkt bei den Menschen ankommt.

„Hietzing mag ein reicher Bezirk sein, doch Armut gibt es hier trotzdem – sie ist oft nur versteckter und fällt weniger auf“, betonen Andrea Exler, Vorsitzende der Volkshilfe Hietzing, und ihr Stellvertreter Juraj Veres von der Volkshilfe Hietzing.

Unter der engagierten Leitung der Familie Gamperl werden an den Advent-Wochenenden selbstgekochte Speisen, hausgemachte Mehlspeisen und heiße Getränke angeboten. Der gesamte Erlös des Adventmarktes wird für wohltätige Zwecke verwendet.

Lebensmittel sammeln vor Supermärkten

Die Lebensmittelausgabe der Volkshilfe Hietzing wird nur durch das Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer ermöglicht, die Monat für Monat vor Supermärkten stehen und haltbare Lebensmittel sammeln.

In der Vorweihnachtszeit wird am Samstag, 7. Dezember 2024 von 10 bis 15 Uhr, vor der Spar-Filiale in der Hietzinger Hauptstraße 32 gesammelt und am Montag, 9. Dezember von 14 bis 17 Uhr am Lainzer Platz und am Wolfrathplatz.