Im Lainzer Tiergarten weihnachtet es sehr

Auch in diesem Winter wieder bleibt der gesamte Lainzer Tiergarten im Winter täglich geöffnet. Doch er ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel: Auch Christbäume, die Weihnachtskrippe und regionale Köstlichkeiten finden sich hier.

Der Lainzer Tiergarten ist immer einen Besuch wert. Ganz besonders in den Tagen vor Weihnachten. Besucher können das beliebte Ausflugsziel über das Lainzer Tor, Gütenbachtor, Laaber Tor, Pulverstampftor, Nikolaitor und St. Veiter Tor erreichen. „Der Lainzer Tiergarten ist ein wichtiges Erholungsgebiet, das gerade in einer Großstadt einen hohen Stellenwert“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Und gerade jetzt vor Weihnachten kann man hier in aller Ruhe eine besondere Weihnachtsstimmung genießen!“

Auch heuer ist die Weihnachtskrippe im Hermesvillapark mit lebensgroßen Figuren ein schöner Anlaufpunkt für alle Spaziergänger: Die ersten Figuren der Krippe wurden bereits 1987 hergestellt, zusätzliche Figuren folgten in den Jahren darauf.

Zunächst wurde die Krippe jährlich beim Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz aufgestellt. Im Jahr 2002 übersiedelten die umfangreich restaurierten Figuren in den Lainzer Tiergarten.

Christbaumverkauf beim Lainzer Tor

Auch der jährliche Christbaumverkauf beim Lainzer Tor findet wieder statt: Er läuft bis 24.Dezember, täglich zwischen 8 und 17 Uhr, solange der Vorrat reicht. „Die Bäume wurden unter besten Bedingungen aufgezogen. Dank unterschiedlicher Größe der Bäume ist für jeden Haushalt etwas Passendes dabei“, so Forstdirektor Andreas Januskovecz.

Wiener Gusto Stand

Der Wiener Gusto Stand beim Lainzer Tor hat von Mittwoch bis Samstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Bio-Produkte des Landwirtschaftsbetriebs und die Wildspezialitäten des Forstbetriebs können hier gekauft werden.

Der Stand selbst befindet sich direkt im hinteren Teil des Infozentrums und ist nicht zu übersehen.

Infos im Überblick

Die Weihnachtskrippe:

Wo: im Hermesvillapark, am besten erreichbar über das Lainzer Tor

Wann: täglich zu den Öffnungszeiten des Lainzer Tiergartens

Weihnachtsbaumverkauf:

Wo: Lainzer Tiergarten, Eingang Lainzer Tor, Hermesstraße, 1130 Wien

Wann: 08. bis 24. Dezember (solange der Vorrat reicht), täglich 8:00 – 17:00 Uhr

Wiener Gusto Stand beim Lainzer Tor:

Mittwoch bis Samstag, 13:00 bis 17:00 Uhr