Hietzing: Super, ein neuer Markt hat jetzt eröffnet

Jetzt eröffnete ein neuer BILLA mit rund 1000m² Verkaufsfläche in der Preyergasse 4-6 im 13. Bezirk. Regionale Erzeugnisse von Lieferanten aus Wien und Niederösterreich sowie Frischfleisch und -geflügel zu 100 Prozent aus Österreich zeichnen das umfangreiche Sortiment aus.

Nach rund 2,5 Monaten Bauzeit öffnete jetzt ein neuer BILLA in der Preyergasse im 13. Bezirk. Bei der Neueröffnung handelt es sich um den 339. Standort von BILLA in Wien und den 9. in Hietzing. Im Markt erwartet die Kunden neben einem modernen Shop-Design, eine Vielfalt an frischen, saisonal und regional erzeugten Produkten auf einer Verkaufsfläche von rund 1000m². Bei Fragen rund um den Einkauf oder individuellen Wünschen stehen die 21 Mitarbeiter beratend zur Seite – davon drei Arbeitsplätze, die im Zuge der Eröffnung neu für den Bezirk geschaffen wurden.

„Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderten Angeboten die individuellen und auch lokalen Kundenwünsche bestmöglich zu bedienen. Auch hier am neuen Standort in Hietzing dürfen sich unsere Kunden auf eine bunte Produktvielfalt sowie auf attraktive Preise und Aktionen freuen“, erklärt Hamed Mohseni, BILLA Vertriebsdirektor.

Mehr Frische und Schmankerl

Das Herzstück des neuen Marktes ist der Feinkostbereich mit einer großen Auswahl an „hot food to go“, aber auch täglich frisch zubereitete, handgemachte Obst- und Gemüse Salaten. Darüber hinaus spielt auch die regionale Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle. „Unsere Kunden greifen gerne zu Lebensmitteln aus der Umgebung, die von Betrieben aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stammen. Umgekehrt freut es uns natürlich, wenn wir kleine Lieferanten unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können.“

BILLA arbeitet österreichweit mit rund 1.300 regionalen und lokalen Produzenten aus den jeweiligen Bundesländern zusammen – das regionale Sortiment umfasst bereits über 10.500 Artikel und wird stetig ausgebaut. Marktmanager Hr. Ali Ezgü ladet zum Kennenlernen und Gustieren ein. Nikolaus Ebert, Bezirksvorsteher von Hietzing, gratulierte zur Eröffnung und nutze die Gelegenheit für einen konstruktiven Austausch in angenehmer Atmosphäre.