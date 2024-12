Hietzinger Kinder erhoben ihre Stimmen für den guten Zweck

Der Kinderchor der Hietzinger Volkschule Am Platz sang in der Konzilsgedächtniskirche Lainz zugunsten “Jugend Eine Welt”.

Tolle Aktion der 3B der Hietzinger Volksschule Am Platz! Die „Robben-Klasse“ der Volksschullehrerin Eva Zelzer veranstaltete ein Benefiz-Weihnachtskonzert zugunsten der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt in der Konzilsgedächtniskirche Lainz. Mit den gesammelten Spenden unterstützen die engagierten Schulkinder gemeinsam mit ihrer Lehrerin Straßenkinder-Projekte von Jugend Eine Welt im Globalen Süden.

Von „Leise rieselt der Schnee“, über „Schneeflöckchen weiß“ bis „Ein Kind ist uns geboren“. Mit insgesamt 15 Liedern erwärmte die „Robben-Klasse“ die Herzen der begeisterten Zuhörer. Darunter auch Jugend Eine Welt-Geschäftsführer Reinhard Heiserer. „Ein großes Dankeschön für das stimmungsvolle Konzert, das tolle Engagement und die großzügige Spende! Gerade zu Weihnachten bekommen wir von vielen Straßenkindern, die in von uns unterstützten Projekten die Chance auf ein besseres Leben erhalten, viele Dankesnachrichten. Diese möchte ich auch gleich an die Kinder der 3B der Volksschule Am Platz weitergeben. Es ist immer wieder berührend zu sehen, wenn sich Kindern in Österreich für Straßenkinder im Globalen Süden einsetzen“, so Heiserer.

Über Jugend Eine Welt

Die in Wien Hietzing beheimatete österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt setzt sich unter dem Leitgedanken „Bildung überwindet Armut“ seit ihrer Gründung vor 27 Jahren weltweit für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Schulen, Berufsausbildungseinrichtungen, Sozialzentren und Straßenkinder-Programme in Asien, Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Osteuropa werden etwa unterstützt. Wie auch Projekte zur Armutsbekämpfung und dem Empowerment benachteiligter Gruppen. Dabei wird vor allem mit langjährigen und bewährten ProjektpartnerInnen aus dem weltweiten Don Bosco-Netzwerk zusammengearbeitet.

Zudem leistet Jugend Eine Welt nach (Natur-)-Katastrophen oder bei kriegerischen Konflikten humanitäre Nothilfe, wie aktuell im Ukraine-Krieg. Jugend Eine Welt gehört unter anderem zu jenen zehn bei der ADA (Austrian Development Agency) akkreditierten österreichischen Hilfsorganisationen, die mit den öffentlichen Förderungen humanitäre Hilfe jeweils vor Ort tatsächlich umsetzen.

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!