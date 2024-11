Was für ein Hindernis im Dritten: Radler, aufgepasst!

Ein Wiener-Bezirksblatt-Leser, selbst begeisterter Radfahrer, hat uns auf ein Hindernis bei dem neu errichteten Radweg in der Höhe des T-Centers am Rennweg 97 aufmerksam gemacht.

Entlang des Rennwegs entstehen seit August neue Radfahranlagen mit begleitendem Grün. Bestehende Radweginfrastruktur wird dabei mit einbezogen, die Radachse geht in Simmering weiter. In der ersten Bauphase ist vor allem der Rennweg von der Grasbergstraße bis zur Rinnböckstraße betroffen. Auf Baudauer wird am Rennweg ein Fahrstreifen aufrechterhalten. Im Stauraumbereich vor der Grasbergergasse bleiben zwei Fahrstreifen frei.

Tempo drosseln, Hindernis ausweichen

Durch die Umbauten hat sich an dieser Stelle ein kleiner Engpass durch eine hereinragende Säule ergeben. Passen Sie bitte bei diesem Stück des Radwegs gut auf und achten Sie auf ein moderates Tempo. Mit den Umbauphasen, die über die Landstraße und Simmering Bezirksübergreifend passieren, muss noch bis Ende Mai 2025 gerechnet werden

wien.gv.at/verkehr/strassen/

wien.gv.at/verkehr/baustellen

Tel.: 01/955 59