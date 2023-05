Historisch modern wohnen auf der Wieden

An einem Ort mit Geschichte entsteht derzeit das Quartier Starhemberg im 4. Bezirk, zwischen Favoritenstraße und Graf-Starhemberg-Gasse – nach erfolgreichem Vorverkaufsstart Ende 2022, gehen 25 weitere Wohnungen in den Verkauf.

Ende des 19. Jahrhunderts befand sich an der Adresse Favoritenstraße 58 das bekannte Hotel Südbahn, das der damalige Hoteldirektor Hans Kirchmayr so beschrieb: „Neues und mit allem Comfort eingerichtetes Haus. Musterhafte Reinlichkeit. Tramway- und Omnibusverkehr nach allen Richtungen.“ An genau dieser Stelle wird nun das neue Wohnquartier errichtet – und die Gegebenheiten von einst haben noch immer Gültigkeit, entstehen hier doch 75 Wohnungen nach den modernsten Wohnstandards und mit vollstem Komfort.

Im künftigen Innenhof des Quartiers Starhemberg befand sich bis vor 10 Jahren außerdem eine traditionelle Hutfabrik – zwei geschichtsträchtige Adressen, die jetzt in einem Wohnkomplex zusammengeführt werden und Inspiration für das Projekt waren.

Wohnprojekt mit historischem Flair

Für das Quartier Starhemberg, das bis Sommer 2025 fertiggestellt sein soll, werden fünf historische Bestandshäuser von Grund auf saniert und an den Außenfassaden revitalisiert. Klassische Altbauwohnungen mit ein bis fünf Zimmern werden dabei durch moderne Loft-Apartments mit großzügigen Freiflächen ergänzt.

25 der Wohneinheiten stehen jetzt zum Verkauf.

