Hochsaison für Einbrüche: Wie man sein Zuhause schützt

Die Adventszeit lockt viele Menschen in den Urlaub oder zu Familie und Freunden. Doch während Häuser und Wohnungen leer stehen, beginnt für Einbrecher die Hochsaison. Besonders die frühe Dunkelheit schafft ideale Bedingungen für ungebetene Gäste. Wiens Sicherheitsexperten bieten daher spezielle Services an, um Einbrüche in der festlichen Zeit zu verhindern.

Einbrecher schlagen vor allem in den Stunden zu, in denen das Risiko einer Entdeckung gering ist. Besonders gefährdet sind schlecht gesicherte Fenster und Terrassentüren.

Sichere Schlösser

Die Verwendung geprüfter, einbruchhemmender Schlösser ist die Grundlage eines effektiven Einbruchschutzes. „Diese sollten nach der Ö-Norm zertifiziert sein, um maximale Sicherheit zu gewährleisten”, erklärt Adamovic. Er betont, wie wichtig es ist, von Anfang an in qualitativ hochwertige mechanische Sicherheitstechnik zu investieren und auf einen qualifizierten Fachbetrieb zu vertrauen.

Neben stabilen Schlössern rät Adamovic, Fenster zusätzlich zu sichern: „Alle Zugangspunkte eines Hauses sollten gleichwertig gesichert werden, um keine leichte Eintrittsmöglichkeit zu bieten.“ Innen angebrachte Gitter sind besonders bei leicht zugänglichen Fenstern und Terrassentüren sinnvoll. Auch Dachluken werden häufig übersehen. „Sie sollten unbedingt mit Gittern gesichert werden“, warnt Adamovic. Für Rollläden empfiehlt er Sicherheitsfeatures wie Stifte oder Sperren in den Führungsschienen, um ein Aufhebeln zu erschweren.

Alarmanlagen: Nicht ohne mechanischen Schutz

Technische Lösungen wie Alarmanlagen bieten zusätzlichen Schutz – ersetzen jedoch nicht die mechanische Grundsicherung. Adamovic betont: „Eine Alarmanlage sollte stets individuell an die Gegebenheiten des Hauses und die Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden. Die Kombination aus Außenhaut- und Raumabsicherung bietet dabei den besten Schutz.“ Eine professionelle Installation und regelmäßige Wartung seien ebenfalls entscheidend.

Zu Smart-Home-Systemen rät Adamovic zur Vorsicht: „Die Systeme sind oft anfällig für Hackerangriffe und sollten daher nicht als alleinige Sicherheitsmaßnahme verwendet werden.“

Sicherheits-Check für die Feiertage

Für die Feiertage haben Wiens Sicherheitsexperten ein besonderes Angebot: Interessierte können einen individuellen Sicherheits-Check buchen. Fachleute überprüfen vor Ort die Schwachstellen des Hauses oder der Wohnung – von Schlössern bis zur Alarmanlage.