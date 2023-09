Hofburg wird im Oktober zum „Design District“

Zum mittlerweile sechsten Mal findet der Design District in diesem Oktober statt, nationale und internationale Marken bieten mit Trends und Klassikern aus den Bereichen Wohnen und Einrichten, Mobilität, Home Spa und Wellness, Garten und Terrasse sowie Technik und HiFi die Möglichkeit, Design mit allen Sinnen zu erleben.

„Unser Messekonzept ist interaktiv. Es geht nicht nur darum, schöne Dinge zu sehen und so auf Neuheiten aufmerksam zu werden, sondern um das Erlebnis“, so die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch, „ein Sofa, ein Bett, kauft man eben mit allen Sinnen. Die Drehräder und Knöpfe in der eigenen Küche bedient man jeden Tag – und es sollte jeden Tag aufs Neue Freude machen. Wir leben eben mit Design, oft über Jahre und Jahrzehnte.“