Spektakuläre Premiere von Holiday on Ice in der Stadthalle

Am Donnerstag, dem 16. Jänner, feierte die neue Holiday on Ice-Show NO LIMITS ihre umjubelte Premiere in der Wiener Stadthalle.

Die atemberaubende Inszenierung begeistert mit Tempo, Innovation und überraschenden Momenten und setzt nicht nur neue Maßstäbe, sondern versprüht auch Eleganz und Glamour.

Große Begeisterung unter den Premierengästen

Mehr als 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten eine Show der Extraklasse und feierten die einzigartige Darbietung von NO LIMITS. Unter den Premierengästen fanden sich zahlreiche Prominente aus Kunst, Kultur und Wirtschaft, darunter Nadja Maleh, Klaus Eckel, Herbert Steinböck sowie die Eiskunstlauflegenden Trixi Schuba, Claudia Kristofics-Binder und Ingrid Turkovic-Wendl mit ihrem Mann Milan Turkovic. Auch Monika Ballwein, Tanja Duhovich, Evelyn Rillé, Georg Fechter, Herwig Straka, Ingrid Klingohr, Magier Fab Fox, Elisabeth Engstler und viele weitere waren unter den begeisterten Besuchern.

Technische Innovation und beeindruckende Effekte

NO LIMITS besticht nicht nur durch die künstlerischen Darbietungen, sondern auch durch eine hochmoderne technische Inszenierung. Das Herzstück der Show ist eine beeindruckende, dreidimensionale LED-Wand mit über zwei Millionen einzelnen Lichtpixeln auf einer Gesamtfläche von 200m². Mehr als 300 Scheinwerfer und eine innovative kinetische Lichtinstallation sorgen für ein faszinierendes Lichtspektakel, das die Eiskunstläufer:innen perfekt in Szene setzt.

Stargäste bei der Derniere

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher:innen bei der Derniere am Sonntag, dem 26. Jänner, um 15 Uhr. Die österreichischen Starmagier und Weltmeister der Mentalmagie, Thommy Ten & Amélie van Tass, werden mit einem exklusiven Gastauftritt für magische Momente sorgen.

Tickets und Vergünstigungen

Tickets für die spektakuläre Show sind ab 32,- Euro erhältlich. Kinder bis 15 Jahre zahlen die Hälfte, zudem gibt es Ermäßigungen für Rollstuhlbenutzer:innen und ihre Begleitung sowie für Senior:innen ab 65 Jahren. Karten sind unter www.stadthalle.com, telefonisch unter 01/79 999 79 sowie an den Kassen der Wiener Stadthalle erhältlich. Besonders praktisch: Das Ticket gilt gleichzeitig als Fahrschein für die Wiener Linien.

Holiday on Ice 2025 erneut als Green Event zertifiziert

Die Wiener Stadthalle setzt mit NO LIMITS erneut auf Nachhaltigkeit. Nach dem Erfolg von Holiday on Ice 2024 als Green Event wird auch die diesjährige Produktion mit einer Green-Event-Zertifizierung ausgezeichnet. Dies unterstreicht nicht nur die Vorreiterrolle der Wiener Stadthalle im Bereich nachhaltiger Veranstaltungen, sondern trägt auch aktiv zum Umweltschutz bei.