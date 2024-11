HopeRun 2024: Laufen für Hoffnung und Perspektive

Am 14. September 2024 wird das Alte AKH Wien, Hof 1, zur Bühne für eine besondere Veranstaltung: den HopeRun 2024.

Unter dem Motto „Gemeinsam laufen wir für Perspektive“ kommen Menschen zusammen, um für krebskranke Kinder zu laufen und Hoffnung in ihr Leben zu bringen. Der Startschuss fällt um 14 Uhr!

Anmeldung und Teilnahmebedingungen

Die Anmeldung für den HopeRun 2024 ist noch bis zum 1. September 2024 möglich. Interessierte Läufer und Walker haben die Möglichkeit, sich entweder alleine oder im Team anzumelden. Die Teilnahmegebühren betragen 25,- EUR für Erwachsene ab 19 Jahren, 12,- EUR für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren und ist für Kinder bis zum 13. Geburtstag kostenlos.

Jeder Schritt zählt!

2.190 Runden – das ist die ambitionierte Marke, die sich die Veranstalter gesetzt haben. Diese Zahl steht nicht nur symbolisch für das Durchhaltevermögen und die Kraft, die es braucht, um schwierige Zeiten zu überstehen, sondern jede Runde bedeutet ganz konkret einen Hausbesuch für ein Kind, das an Krebs erkrankt ist. Die Teilnahme am HopeRun ist also weit mehr als nur eine sportliche Herausforderung – sie ist eine direkte Unterstützung für jene, die es am meisten brauchen.

So kann man mitmachen

Die Teilnahme am HopeRun ist auf vielfältige Weise möglich: