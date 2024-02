Hotel Sperrmüll: Aus Alt wird etwas ganz Neues

Nach dem großen Zuspruch im Vorjahr geht das „Hotel Sperrmüll“, bei dem Nachhaltigkeit im Zentrum steht, weiter. Und das gleich an mehreren Standorten in ganz Wien.

Kaputte Elektrogeräte im Repair Café reparieren, Möbelstücke mit Kreidefarbe verschönern, Löcher in Kleidungsstücken kreativ flicken oder aus Sperrmüll Pflanzenübertöpfe oder Schmuck machen – all das und noch vieles mehr bietet das „Hotel Sperrmüll“, ein Projekt des Kulturlabor Gemeindebau auch 2024 wieder an.

„Aus Alt mach Neu“ ist das Motto und gemeinsam mit Profis werden in verschiedenen Workshops gebrauchte Dinge und Sperrmüll in neue und brauchbare Gegenstände verwandelt. In Kooperation mit diversen Partnern aus dem Bereich Re-Use, Re-Pair und Kreislaufwirtschaft können interessierte Bewohner an temporären Werkstätten zur Wiederverwertung alten Materials teilnehmen.

Das Repair Café

Defekte elektrische Kleingeräte gemeinsam mit den Profis reparieren. Tipps und Tricks zum Selbermachen reduzieren damit Elektroschrott.

6.3., 24.4. und 23.10.2024

Gemeinschaftsraum Goethehof, Schüttaustraße 1-39/43, 1220 Wien

wohnpartner-Lokal 21, Jedlersdorfer Straße 99, hinter Stg. 26 im Rosengarten, 1210 Wien

(bei Schlechtwetter: wp-Lokal Stg. 22/R1)

Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60, 1210 Wien

Grätzl-Zentrum Reumannhof, Margaretengürtel 100-110/6/1, 1050 Wien

Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4, 1030 Wien

jeweils von 15-19 Uhr OHNE ANMELDUNG!

Pimp Up Your Altmöbel

Bringe dein eigenes Möbelstück und verschönere es mit Kreidefarben. Lerne einfache und effektvolle Techniken kennen und probier sie gleich aus!

16.4.2024, 15-18 Uhr

Grätzl-Zentrum Reumannhof, Margaretengürtel 100-110/6/1, 1050 Wien

kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at

Visible Mending

Visible Mending ist die sichtbare und kreative Reparatur von Kleidung. Repariere mit Nadel und Faden Löcher und Risse in deiner Kleidung. Material zum Ausbessern ist vorhanden.

15.4.2024, 14-17 Uhr

Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien

Grätzl-Zentrum Atzgersdorf, Steinergasse 36/5/R1, 1230 Wien

kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at

Kreatives aus Planen & Fahrradschläuchen

Verwandle alte Planen in moderne und schöne Pflanzenübertöpfe sowie Fahrradschläuche in Schmuck!

Workshop Planenübertöpfe

30.4.2024, 15-18 Uhr

Grätzl-Zentrum Reumannhof, Margaretengürtel 100-110/6/1, 1050 Wien

Gerlhof, Stromstraße 39-45, bei Stiege 1 & 2, 1200 Wien

Workshop Schmuck

15.11.2024, 15-18 Uhr

Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien

kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at

Alle Termine und Orte sind unter kulturlabor-gemeindebau.at zu finden.