Hütteldorf sportelt wieder: Rapid-Lauf rund ums Stadion

Mehr als 1.000 Teilnehmer haben bereits die Laufschuhe geschnürt: Am Sonntag, 4. Oktober, steigt rund um das Allianz Stadion zum zweiten Mal der beliebte Rapidlauf.

Während Rapid-Fans auf das nächste Heimspiel in der Liga gegen Hartberg bis 16. Oktober warten müssen, gibt es in der Länderspielpause in Hütteldorf trotzdem jede Menge Bewegung.

Interesse ist groß

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht der Rapidlauf am 4. Oktober in die zweite Runde. Und das Interesse ist bereits groß: Mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer – von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen – haben sich für das Laufevent angemeldet.

Kinder machen Anfang

Los geht es am Vormittag mit den Kinderläufen. Der sportliche Höhepunkt folgt um 12 Uhr mit dem Hauptlauf. Eine Stunde später wird es dann wieder feierlich: Um 13 Uhr werden die Siegerinnen und Sieger im Allianz Stadion geehrt.

Damit wird Hütteldorf an diesem Sonntag zur Laufarena – und das ganz ohne Bundesliga-Match.

Wer dabei sein will, kann sich noch anmelden. Alle Infos zum Rapidlauf und zur Anmeldung gibt es unter Rapid-Lauf.