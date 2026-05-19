Gesucht werden nicht nur die beliebtesten Wirte der Stadt, sondern auch die beliebtesten Kaffeehäuser. Besonders spannend: In allen 23 Wiener Bezirken werden jeweils die Top 3 ausgezeichnet.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um gehobene Küche, kreative Spezialitäten oder klassische Wiener Hausmannskost handelt. Jede Art von Gastronomiebetrieb kann gewählt werden. Dasselbe gilt für die Kaffeehäuser – vom kleinen Traditionscafé bis zum modernen Szenetreff ist alles möglich.

Stimmkarten ab 6. Juli erhältlich

Wer mitmachen möchte, bekommt die Stimmkarten ab 6. Juli direkt beim Wirt oder Kaffeehaus des Vertrauens. Alternativ kann die Stimme auch bequem per E-Mail an lieblingswirt@wienerbezirksblatt.at abgegeben werden.

Fachjury entscheidet mit

Nach Ende der Abstimmung tagt eine Fachjury, bestehend aus der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien sowie Vertretern des Wiener Bezirksblatts. Gemeinsam werden die Sieger ermittelt und schließlich feierlich ausgezeichnet.