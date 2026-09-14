Als VIP: FC Bayern München gegen RB Leipzig live erleben

Fußballfans aufgepasst: Das Wiener Bezirksblatt schickt zwei glückliche Gewinner zum Bundesliga-Kracher nach München!

Wir verlosen 2 VIP-Karten für das Topspiel FC Bayern München gegen RB Leipzig am 17. Oktober in der legendären Allianz Arena.

Duell der Spitzenklubs

Wenn der deutsche Rekordmeister auf einen seiner großen Herausforderer trifft, ist Hochspannung garantiert. Der FC Bayern empfängt RB Leipzig zum Schlagerspiel der deutschen Fußball-Bundesliga. Anpfiff ist um 18.30 Uhr – und zwei unserer Leser sind bei diesem Fußball-Highlight hautnah dabei.

Fußballgenuss im VIP-Bereich

Dabei wartet nicht nur Spitzenfußball auf dem Rasen: Mit den beiden VIP-Karten lässt sich das Duell in exklusivem Ambiente erleben. Stadion-Atmosphäre, Bundesliga-Stars und der besondere Komfort des VIP-Bereichs machen den Besuch in der Münchner Allianz Arena zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Jetzt mitspielen und gewinnen!

Wer dieses Fußballfest nicht verpassen möchte, sollte jetzt sein Glück versuchen. Das Wiener Bezirksblatt verlost 2 VIP-Karten für FC Bayern München gegen RB Leipzig am 17. Oktober 2026. Mitmachen, Daumen drücken – und vielleicht heißt es schon bald: Auf nach München!