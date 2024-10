Hütten-Gaudi: Gratis-Karten für den 15. Bezirk!

Top-Angebot für die zünftigen Rudolfsheim-Fünfhauser. Jetzt heißt es, zu Dirndl und Lederhosen greifen, denn am 12. Oktober bekommen 200 Bezirksbewohner die Chance auf Gratis-Tickets.

Mit einem urigen „O’zapft is!“ startete am 26. September Österreichs größtes Oktoberfest im Prater: Die Wiener Kaiser Wiesn verspricht 18 Tage lang ausgelassene Stimmung in zünftiger Atmosphäre. In drei großen Festzelten, fünf Almen und auf einem großzügigen Festgelände wird (musikalische) Unterhaltung vom Feinsten geboten, die zum ­Mitfeiern und Mitschun­keln einlädt.

Seien sie dabei!

Lassen Sie sich dieses Mega-Event nicht entgehen! Denn ­Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht lädt am 12. Oktober 2024 alle zur großen Party im Gösser-Zelt ein. Wer dabei sein möchte, hat die Chance auf Gratis-Tickets. Die Kartenvergabe erfolgt nach dem „First come, first serve“-Prinzip. Sichern Sie sich also Ihre Tickets für das Hütten-Fest (2 Karten pro Person sind möglich) per E-Mail an post@bv15.wien.gv.at oder telefonisch unter 01/4000-15110 – solange der Vorrat reicht.

Gegenleistung

Einziger Wunsch von Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht: Teilen Sie mit, warum Sie gerne in Begleitung auf die Wiener Kaiser Wiesn kommen möchten. Dann steht der gemein­samen Gaudi nichts im Wege!

Bezirkschef Dietmar Baurecht lädt die Rudolfsheim-Fünfhauser auf die Kaiser Wiesn ein.