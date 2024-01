Hüttenspaß: Lizz Görgl mit neuer Single „Skifoan“

Nach der Präsentation ihres Albums „Danke für die Zeit“ im September hatte Lizz Lust auf etwas vollkommen Neues! „Beim Skifahren in diesen Flow zu kommen, die Natur zu erleben und mit Freunden gemeinsam auf der Piste zu sein, darum geht’s in diesem Lied, kurz gesagt, dass Skifahren einfach glücklich macht!“ schwärmt die Ski-Doppelweltmeisterin von 2011. Eines sei aber vorab verraten: Mit „Schifoan“ vom Wolfgang Ambros kann das Lied nicht mithalten.

Gemeinsam mit Produzent Ray Watts wurde die Musik kreiert, in dem Lizz ihre beiden Leidenschaften Skifahren und Singen vereint. Auch Bildmaterial gibt es bereits zu „Skifoan“, in dem Lizz ihre Skikünste zum Besten gibt: Auf Instagram begeistern Making-Of-Szenen vom Video. Gedreht wurde in Hinterstoder, auf Anraten von Ex-ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel. „Wenn ich etwas Positives für den Skisport tun kann bin ich sofort dabei!“, so der Unternehmer. Infos: lizz.at