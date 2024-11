Huma Eleven für nachhaltige Energieeffizienz ausgezeichnet

Das Shopping-Center Huma Eleven wurde im Rahmen der CO 2 -Countdown-Initiative der Facility Management Austria (FMA) für seine bemerkenswerten Erfolge im Bereich nachhaltiger Energieeffizienz ausgezeichnet.

Dank moderner Gebäudetechnik, Ökostrom und einer intelligenten Lüftungssteuerung konnten im Jahr 2023 insgesamt 892.000 Kilowattstunden Strom und über 230.000 Kilogramm CO 2 eingespart werden. So viel, wie 230 Haushalte im Jahr durchschnittlich brauchen.

Wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz

Im Huma Eleven orientiert sich die Lüftungsanlage am tatsächlichen Bedarf – an Besucherfrequenz und Raumluftqualität. Die von der Huma Eleven-Betreiberin SES entwickelte Lösung passt die Luftmenge und -qualität in der Mall perfekt an. So spart man Energie, ohne den Komfort der Besucher zu beeinflussen. Darüber hinaus wird das Shopping-Center ausschließlich mit Ökostrom versorgt. „Wir sind stolz, mit unserem Beitrag Teil der CO 2 -Countdown-Initiative zu sein “, sagt Huma Eleven Center-Managerin Dreschkay. „Es ist besonders erfreulich, dass wir durch unsere Maßnahmen aktiv zum Klimaschutz beitragen und gleichzeitig eine hohe Aufenthaltsqualität beibehalten.”

www.huma-eleven.at