Gratis Bluetooth-Lautsprecher für Schulkinder im huma eleven

Am Freitag, den 31. Januar gibt es im huma eleven ein besonderes Highlight für alle Schülerinnen und Schüler: Ab 10 Uhr erhalten Kinder, die ihre aktuelle Schulnachricht vorzeigen, einen kostenlosen Bluetooth-Lautsprecher.

Ob zum Musikhören, Lernen oder Spielen – der coole Lautsprecher bringt besten Sound in den Alltag. Wichtig: Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Semesterferienprogramm im PLANET LOLLIPOP

Die Semesterferien stehen vor der Tür – und für Kinder, die nach spannenden Aktivitäten suchen, bietet das PLANET LOLLIPOP im huma eleven ein abwechslungsreiches Programm: Am Dienstag, den 4. Februar und Mittwoch, den 5. Februar können Kinder an einem kreativen Bastelprogramm teilnehmen. Hier erwarten sie Spiel, Spaß und jede Menge Spannung – ein Erlebnis, das garantiert in Erinnerung bleibt!

Öffnungszeiten während der Semesterferien

Damit Familien ihre Zeit im huma eleven bestens planen können, gelten während der Ferien folgende Sonderöffnungszeiten für das PLANET LOLLIPOP:

Montag bis Freitag: 9 – 19 Uhr

Samstag: 9 – 18 Uhr

Mit dem Gratis-Lautsprecher am 31. Januar und den tollen Aktivitäten im PLANET LOLLIPOP gelingt der perfekte Start in die Semesterferien!