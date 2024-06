Hyblerpark wird ab 4. Juli zur Pop-up-Bühne

Das Open-Air-Festival „Kultursommer Wien” wird heuer erstmals auch ein kostenloses Kulturangebot in den Sommermonaten in den Hyblerpark bringen. Kabarett, Theater, Musik, Tanz, Performance und zeitgenössischer Zirkus sowie spezielle Workshops und Mitmachformate stehen auf dem Programm

Ziel des Festivals ist es, dass Wienern „ums Eck“ in ihrem Grätzl der freie Zutritt zu Kulturveranstaltungen ermöglicht wird. Bürgermeister Michael Ludwig: „Das kostenfreie Kulturangebot schafft eine inklusive Umgebung, in der alle Menschen zusammen Kunst genießen können. Diese Zugänglichkeit stärkt das soziale Miteinander und erinnert daran, dass Kultur ein grundlegendes Recht für alle ist, unabhängig vom eigenen Portemonnaie.”

Für jeden Kultur-Gusto etwas dabei

Der Hyblerpark verwandelt sich von 4. Juli bis 11. August in eine große Pop-up-Bühne. Das Publikum aus dem Grätzl darf sich auf Acts aus de Bereichen Kabarett, Theater, Musik (von Indie über Klassik und Pop zu Wienerlied), Tanz, Performance und Lesungen freuen. Die Mischung ist bunt und so werden junge wie auch ältere Besucher ganz auf ihre Kosten kommen. Zum Beispiel wird Andreas Ferner, Österreichs lustigster Lehrer, mit „Stundenwiederholung” (7.7., 18.30 Uhr) für permanenten Zwerchfellerschütterungen sorgen. Als investigative Küchendichter hosten David Hoffmann und Zoltán Lesi die Live-Koch-und-Lyrik-Show „Kleines Kessel-Kochbuch – Edition Gulasch” (21.7., 18.30 Uhr) und präsentieren das Rezept eines autoritären Gulaschgerichts, Sinnbild totalitärer Bestrebungen der Gegenwart. Tini Kainrath und Peter Havlicek huldigen mit „Wäschermädlball“ (27.7., 20 Uhr) dem Wienerlied. Bariton und Gitarrist Bryan Benner präsentiert gemeinsam mit dem Gitarrenvirtuosen Václav Fuksa das einzigartige Programm „Sehnsucht nach Italien“ (9.8, 20 Uhr) mit traditionellen neapolitanischen Kunstliedern.

Angebote speziell für Kinder

Mit „Pinocchio“ (7.7., 10.30 Uhr) kommt die bekannte Erzählung über die Holzpuppe als One-Woman-Show daher. Eine Geschichte über Mut, den Wert von guten Taten und die Schönheit der Wahrheit. „Pizza Katze” (14.7., 10.30 Uhr) ist ein ein interaktives Beatbox-Konzert mit Stimmkünstler Raphael Schall, in dem man einzelne Beatbox-Sounds und einfache Grooves erlernen kann. Grips ‘n’ Chips setzen sich in „Schwarz ist eine Art von Bunt” (26.7., 10.30 Uhr) in einer bunten Performance mit Live-Musik mit den Gefühlen von Trauer auseinander. Das große Kinderfest (3.8., ab 10.30 Uhr) bietet den ganzen Tag richtig Action: Theater, Tanz, Musik, WienXtra Ferienspiel mit Hollis Grätzlrädern – mit Pedalos, Stelzen, Fotobox – und ein Kinderbuch-Picknick. Petra Hartlieb bringt mit ihrer Lesung aus „Zuhause in unserer Buchhandlung“ (8.8., 10.30 Uhr) die Magie des Lesens und die Faszination von Geschichten dem jungen Publikum nahe.

