Regionale Geschenke bei HYPO NOE Weltsparwochen

Noch bis 3. November finden in der Filiale Floridsdorf, Alsergrund, Wipplingerstraße und Hütteldorf die Weltsparwochen statt, womit alle Kund:innen in und rund um die Herbstferien genug Zeit haben, die Filiale zu besuchen.

Auf sie warten auch heuer wieder Geschenke aus der Region – von Honig der HYPO NOE Bienen und Lippenpflegestiften mit Propolis bis hin zu Tee von Waldland. Für die kleinsten Sparer:innen gibt es Teil 4 der beliebten Hippo-Buchreihe „Hippo und der Bienen-Summ-mit“.

Wichtige pädagogische Funktion

„Der Weltspartag hat gerade heute eine wichtige pädagogische Funktion. Heutzutage kann beinahe alles online per Mausklick bestellt, digital und auch in Raten bezahlt werden. Umso wichtiger ist es, unseren Kindern und Enkelkindern das Sparen – für schwierige Zeiten, aber auch für größere Anschaffungen – und damit auch den Wert der Dinge wieder näherzubringen und beim Sparen mit gutem Beispiel voranzugehen“, erklärt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko.

Gute Beratung ist das A und O

„In schwierigen Zeiten ist es für viele eine Erleichterung, einen Notgroschen – vor allem täglich fälliges Erspartes – zu haben, auf das man im Notfall zurückgreifen kann. Darüber hinaus und gerade jetzt, wo wir alle mit einer höheren Inflation zu kämpfen haben, braucht es gute Beratung, um das hart ersparte Geld bestmöglich zu veranlagen. Da können im Moment unter anderem Festgelder – zeitlich gebunden – mehr Sinn machen“, informiert HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser und fügt an: „Unsere Expert:innen nehmen sich deswegen gerne Zeit für alle Fragen unserer Kund:innen.“ Nachhaltigkeit spiele dabei nach wie vor eine große Rolle. „Mit unserer Grünen Linie bieten wir unseren Kund:innen ein Girokonto sowie drei Sparkonten an, die mit dem Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte zertifiziert sind. Das Umweltzeichen legt fest, dass die Einlagen auf diesen Konten nur für die Finanzierung von nachhaltigen Projekten verwendet werden dürfen. So können sich unsere Kund:innen sicher sein, dass ihr Geld – solange es bei der HYPO NOE veranlagt ist – auch nachhaltig Gutes tut“, sagt Viehauser.

„Wir laden unsere Kund:innen herzlich ein, in den Filialen vorbeizuschauen und sich ihr Geschenk abzuholen. Bei Fragen rund ums Sparen, aber auch rund um Altersvorsorge, stehen mein Team und ich gerne mit Rat und Tat zur Seite“, lädt der Floridsdorfer Filialleiter Philipp Magenschab ein.