“I AM FROM AUSTRIA” 2025 vor dem Schloss Schönbrunn

Nach dem überwältigenden Erfolg der konzertanten Aufführungen von „ELISABETH“ wird im Sommer 2025 ein weiteres musikalisches Highlight im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn seine Premiere feiern: „I AM FROM AUSTRIA – Das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich“.

Anzeige

Diese große halbszenische Version wurde von Titus Hoffmann und Christian Struppeck entwickelt und verspricht, das Publikum in der atemberaubenden Atmosphäre des historischen Schlosses zu verzaubern. Die Premiere findet im Jahr des 70. Geburtstages von Rainhard Fendrich am 3. und 4. Juli 2025 statt, und der Ticketvorverkauf beginnt heute, am 27. Juni 2024, um 14 Uhr.

Ein Musical voller Emotionen und großer Erfolge

„I AM FROM AUSTRIA“ feierte seine Weltpremiere im Jahr 2017 im Raimund Theater unter der Regie des international renommierten Andreas Gergen. Das Musical besticht durch Witz, Charme und Romantik und erzählt eine berührende Geschichte über Liebe, Freundschaft und Familie. Mit seiner Mischung aus Humor und Emotionen hat es bereits zwei ausverkaufte Spielzeiten in Wien sowie eine erfolgreiche Serie in Japan, in den Städten Osaka und Tokio, hinter sich. Über 750.000 Besucher*innen weltweit haben sich von diesem Musical begeistern lassen. Im Sommer 2025 kehrt es nun in einer halbszenischen Version und mit großer Orchesterbesetzung an den Ort seiner Uraufführung zurück.

Ein Abend voller unvergesslicher Hits

Das Publikum kann sich auf einen Abend voller unvergesslicher Hits von Rainhard Fendrich freuen. Über 20 seiner bekanntesten Lieder werden das musikalische Programm bestimmen, darunter „Macho Macho“, „Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh‘n“, „Es lebe der Sport“, „Blond“, „Strada del Sole“, „Tango Korrupti“, „Nix is Fix“, „Weus‘d a Herz hast wie a Bergwerk“ und natürlich das Titellied „I Am From Austria“. Die imposante Kulisse des Ehrenhofs von Schloss Schönbrunn wird diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis machen und die Musik von Rainhard Fendrich in einem neuen Licht erstrahlen lassen.

Der Startschuss für den Ticketverkauf

Fans von Rainhard Fendrich und Liebhaber des Musicals sollten sich beeilen, um sich ihre Karten für dieses einzigartige Erlebnis zu sichern. Der Vorverkauf startet heute, am 27. Juni 2024, um 14 Uhr. Seien Sie dabei, wenn „I AM FROM AUSTRIA“ im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn seine große Premiere feiert und genießen Sie einen Abend voller musikalischer Höhepunkte und unvergesslicher Momente.

